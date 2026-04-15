Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’ta yaşanan saldırılara ilişkin sosyal medya ve bazı basın organlarında yer alan iddialara yönelik açıklama yaptı.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Kahramanmaraş’taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı” ve “Şanlıurfa’daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı” yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu paylaşımların yalnızca yanlış bilgi içermekle kalmadığı, aynı zamanda toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozmayı hedeflediği ifade edildi. Kurum, söz konusu içeriklerin devlet kurumlarını hedef gösterme ve vatandaşların devlete olan güvenini zedeleme amacı taşıdığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, gerçeğe aykırı bilgileri kasıtlı şekilde yayan kişi ve odaklara yönelik gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

"GERÇEKLE HİÇBİR BAĞI BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformları üzerinden Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin paylaşılan 'Kahramanmaraş'taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı' ve 'Şanlıurfa'daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır.

Toplumsal huzurumuzu ve kamu düzenini hedef alarak kasıtlı biçimde gerçek dışı bilgi yayan, dezenformasyon aracılığıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu odaklara yönelik gerekli adli süreçler titizlikle ve ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun her türlü provokatif girişime karşı yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

