TBMM'de, okullarda art arda yaşanan silahlı saldırıların ardından harekete geçildi. Tüm partilerin uzlaşısıyla, olayların nedenlerini araştırmak ve önlem geliştirmek amacıyla yeni bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda, son günlerde okullarda yaşanan silahlı saldırılar gündemin en önemli başlıklarından biri oldu. Siyasi partilerin grup başkanvekilleri, olayların tüm yönleriyle araştırılması için ortak adım atılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yapılan görüşmeler sonucunda önemli bir karar alındığını açıkladı. Zengin, önümüzdeki hafta salı günü bu konuların kapsamlı şekilde ele alınacağı yeni bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulacağını duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Emir, Meclisin böylesine ağır, yıkıcı ve vahim bir acıyı konuşmasının çok doğru olduğunu dile getirerek, "Bu mesele çok katmanlı, çok yönlü. Adli, kriminal, psikoloji, sosyal medya, aile, ekonomik tarafı var. Bunu her yönüyle araştırmak lazım" diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Ekmen, saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kurularak okulların güvenliği başta olmak üzere sosyal medya ve eğitim politikalarının ele alınmasının doğru olduğunu kaydetti.

"SİYASET ÜSTÜ BİR MESELE"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez de okullarda yaşanan silahlı saldırıların siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu acıyla ve yaşanan bu derin sorunla hepimizin yüzleşip bir çözüm önerisi getirebilmemiz hem parlamentonun üstlendiği sorumluluk açısından hem de milletin bize yüklemiş olduğu sorumluluk açısından son derece önemli. Bu meseleyi siyaset üstü bir mesele olarak ele alıp, önümüzdeki hafta başlayacak görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde bir komisyonun kurulması, bir daha böyle vahim olayların bu güzel ülkede yaşanmaması için nelerin yapılabileceğinin tek tek ele alınması son derece kıymetli."

MHP Grup Başkanvekili Kılıç, Kahramanmaraş'taki okulda yaşanan silahlı saldırının tek taraflı değil, her yönüyle ele alınması gerektiğini söyledi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KURULUYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, grup başkanvekilleriyle yaptıkları toplantıda ortak bir mutabakata vardıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki hafta 23 Nisan. TBMM için çok önemli bir tarih. Çocuklarımızla özel oturum yapıyoruz. Önümüzdeki hafta salı günü tüm bu konuları değerlendireceğimiz ve çerçevesini beraber çizeceğimiz, adını birlikte koyacağımız yeni bir araştırma komisyonu kurmaya karar verdik" diye konuştu.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonunun çalışmalarını yeni tamamladığını anımsatan Zengin, "Bu komisyonu tamamlayacak, daha farklı verilerle donatacak ve nihayetinde bu konuya dair TBMM'nin kapsamlı bir çalışma yapacağı yeni bir komisyon kurmaya hep beraber karar verdik" ifadesine yer verdi.

"ALLAH BİZLERİ ÇOCUKLARIMIZLA SINAMASIN"

TBMM Başkanvekili Buldan ise 21 Nisan Salı günü Genel Kurulda yapılacak görüşmenin ardından kurulması öngörülen Meclis Araştırma Komisyonunun önemine dikkati çekerek, "Bu tür meselelerde elbette ortak karar almak çok önemlidir. Allah bir daha ülkemize böylesi bir acı yaşatmasın, bizleri çocuklarımızla sınamasın. Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun diyorum" şeklinde konuştu.

