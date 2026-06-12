Okul şiddetine karşı KORU Ağı modeli! Okul, emniyet ve sosyal hizmetler arasında koordinasyon sağlanacak
Doç. Dr. Taner Atmaca, TBMM Komisyonuna “Kurumlar Arası Ortak Risk Uyarı ve İzleme Ağı Sistemi (KORU Ağı)” modeli önerisinde bulundu. Sistemin temel amacı, risk grubundaki öğrencileri herhangi bir olumsuz olay yaşanmadan önce belirlemek.
- Akademisyenler, okul, aile, sağlık, emniyet, sosyal hizmet ve yerel yönetimler arasında koordinasyon sağlayacak "Kurumlar Arası Ortak Risk Uyarı ve İzleme Ağı Sistemi (KORU Ağı)" modelini önermiştir.
- KORU Ağı'nın erken tespit, kurumlar arası ortak takip, dijital vaka yönetimi ve veri temelli izleme üzerine kurulması planlanmaktadır.
- Sistem tarafından izlenecek risk göstergeleri arasında sürekli devamsızlık, ani not düşüşleri, saldırganlık, madde kullanımı ve travma belirtileri yer almaktadır.
- Çevrim içi platformlarda şiddet içerikli paylaşımların ve saldırı planlamalarının kolaylaştığı belirtilmiş, okul saldırılarının büyük çoğunluğunda saldırganın niyetini önceden paylaştığı bilgisi verilmiştir.
- Madde kullanımının bazı şehirlerde ortaokul seviyesine kadar indiği gözlemlenmiştir.
- Öğrencilerin yüzde 35'inin dijital oyun bağımlılığı riski taşıdığı ve yüzde 10'unun dijital ortamlarda siber zorbalığa maruz kaldığı bilgisi paylaşılmıştır.
ESMA ALTIN - Okul saldırıları ve şiddet olaylarının araştırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Meclis Araştırma Komisyonu’na bilgi veren akademisyenler, risk altındaki çocukların erken dönemde tespit edilmesine yönelik kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Atmaca, “Kurumlar Arası Ortak Risk Uyarı ve İzleme Ağı Sistemi (KORU Ağı)” adı altında bir model önerisinde bulundu. Sistemin temel amacının risk grubundaki öğrencileri herhangi bir olumsuz olay yaşanmadan önce belirlemek olduğunu ifade eden Atmaca, okul, aile, sağlık kuruluşları, emniyet birimleri, sosyal hizmet kurumları ve yerel yönetimler arasında koordinasyon sağlayacak bir yapı oluşturulacağını kaydetti.
DÖRT TEMEL AYAK ÜZERİNE KURULACAK KORU
Ağı’nın dört temel unsur üzerine inşa edilmesinin planlandığını belirten Atmaca, bunların erken tespit, kurumlar arası ortak takip, dijital vaka yönetimi ve veri temelli izleme olduğunu söyledi. Atmaca, sürekli devamsızlık, ani not düşüşleri, okul terki, saldırganlık, akran zorbalığı, öfke patlamaları, içe kapanma, travma belirtileri ve madde kullanımının sistem tarafından izlenecek temel risk göstergeleri arasında yer alabileceğini belirtti.
NİYETLERİNİ ÖNCEDEN BELLİ EDİYOR
Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu Başkanı Batuhan Tosun, özellikle çevrim içi platformlar ve karanlık ağlarda (darknet) şiddet içerikli paylaşımların, silah temininin ve saldırı planlamalarının kolaylaştığına dikkati çekerek, “Okul saldırılarının yüzde 94’ünde saldırıyı planlayan kişi niyetini önceden en az bir kişiyle paylaşmış oluyor. Yine, Türkiye’de şu anda kullanılan portallarda 9 ve 18 yaş arasında sadece bizim tespit ettiğimiz kullanıcıların yüzde 88’inden fazlası tacize, şantaja maruz kalıyor” dedi.
Bakan Tekin açıkladı! Ara tatil kalktı mı, önümüzdeki yıl ara tatil olacak mı?
KULLANIM ORTAOKUL DÜZEYİNDE
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Alan da okul şiddetiyle mücadelede yeterince konuşulmayan alanlardan birinin çocuklar arasındaki madde kullanımı olduğunu söyledi. Bazı şehirlerde madde kullanımının ortaokul seviyesine kadar indiğine yönelik gözlemler bulunduğunu belirtti.
ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 35’İ DİJİTAL OYUN BAĞIMLISI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, “Öğrencilerin yüzde 35’i dijital oyun bağımlılığı riski taşıyor. Çocukların günlük ortalama oyun oynama süresi 3 saati buluyor. Öğrencilerin yüzde 10’u dijital ortamlarda siber zorbalığa maruz kalıyor” dedi.
Kurum tarafından verilen erişim engelleme kararlarının yüzde 99,89’unun çocukların cinsel istismarı, fuhuş, müstehcenlik, illegal bahis ve kumar gibi katalog suçlara yönelik olduğunu belirten Karagözoğlu, “İnterneti belli anahtar kelimelerle 7 gün 24 saat kesintisiz izliyoruz. İlegal yapılar tespit edildikten sonra, 5 dakika gibi çok kısa bir süre içinde listeler hâline getirilerek anında Emniyet Genel Müdürlüğüne bildiriliyor” ifadelerini kullandı.