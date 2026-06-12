Doç. Dr. Taner Atmaca, TBMM Komisyonuna “Kurumlar Arası Ortak Risk Uyarı ve İzleme Ağı Sistemi (KORU Ağı)” modeli önerisinde bulundu. Sistemin temel amacı, risk grubundaki öğrencileri herhangi bir olumsuz olay yaşanmadan önce belirlemek.

ESMA ALTIN - Okul saldırıları ve şiddet olaylarının araştırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Meclis Araştırma Komisyonu’na bilgi veren akademisyenler, risk altındaki çocukların erken dönemde tespit edilmesine yönelik kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Atmaca, “Kurumlar Arası Ortak Risk Uyarı ve İzleme Ağı Sistemi (KORU Ağı)” adı altında bir model önerisinde bulundu. Sistemin temel amacının risk grubundaki öğrencileri herhangi bir olumsuz olay yaşanmadan önce belirlemek olduğunu ifade eden Atmaca, okul, aile, sağlık kuruluşları, emniyet birimleri, sosyal hizmet kurumları ve yerel yönetimler arasında koordinasyon sağlayacak bir yapı oluşturulacağını kaydetti.

DÖRT TEMEL AYAK ÜZERİNE KURULACAK KORU

Ağı’nın dört temel unsur üzerine inşa edilmesinin planlandığını belirten Atmaca, bunların erken tespit, kurumlar arası ortak takip, dijital vaka yönetimi ve veri temelli izleme olduğunu söyledi. Atmaca, sürekli devamsızlık, ani not düşüşleri, okul terki, saldırganlık, akran zorbalığı, öfke patlamaları, içe kapanma, travma belirtileri ve madde kullanımının sistem tarafından izlenecek temel risk göstergeleri arasında yer alabileceğini belirtti.

NİYETLERİNİ ÖNCEDEN BELLİ EDİYOR

Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu Başkanı Batuhan Tosun, özellikle çevrim içi platformlar ve karanlık ağlarda (darknet) şiddet içerikli paylaşımların, silah temininin ve saldırı planlamalarının kolaylaştığına dikkati çekerek, “Okul saldırılarının yüzde 94’ünde saldırıyı planlayan kişi niyetini önceden en az bir kişiyle paylaşmış oluyor. Yine, Türkiye’de şu anda kullanılan portallarda 9 ve 18 yaş arasında sadece bizim tespit ettiğimiz kullanıcıların yüzde 88’inden fazlası tacize, şantaja maruz kalıyor” dedi.

KULLANIM ORTAOKUL DÜZEYİNDE

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Alan da okul şiddetiyle mücadelede yeterince konuşulmayan alanlardan birinin çocuklar arasındaki madde kullanımı olduğunu söyledi. Bazı şehirlerde madde kullanımının ortaokul seviyesine kadar indiğine yönelik gözlemler bulunduğunu belirtti.

Okul şiddetine karşı KORU Ağı modeli! Okul, emniyet ve sosyal hizmetler arasında koordinasyon sağlanacak

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 35’İ DİJİTAL OYUN BAĞIMLISI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, “Öğrencilerin yüzde 35’i dijital oyun bağımlılığı riski taşıyor. Çocukların günlük ortalama oyun oynama süresi 3 saati buluyor. Öğrencilerin yüzde 10’u dijital ortamlarda siber zorbalığa maruz kalıyor” dedi.

Kurum tarafından verilen erişim engelleme kararlarının yüzde 99,89’unun çocukların cinsel istismarı, fuhuş, müstehcenlik, illegal bahis ve kumar gibi katalog suçlara yönelik olduğunu belirten Karagözoğlu, “İnterneti belli anahtar kelimelerle 7 gün 24 saat kesintisiz izliyoruz. İlegal yapılar tespit edildikten sonra, 5 dakika gibi çok kısa bir süre içinde listeler hâline getirilerek anında Emniyet Genel Müdürlüğüne bildiriliyor” ifadelerini kullandı.

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