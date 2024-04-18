Ölmeden 3 gün önce organlarını bağışlamıştı! 4 hastaya nakledilecek

Yalova’da trafik kazasında hayatını kaybetmeden 3 gün önce organlarını bağışlayan Melek Karakaş’ın organları 4 kişiye nakledilecek. Melek’in kalbi, karaciğeri ve böbrekleri Ankara, Bursa ve Çanakkale’de nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak için Yalova’dan yola çıktı.

Yalova - Bursa kara yolunda 12 Nisan tarihinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, motor sürücüsü Ziya Ö. (20) ve arkadaşı Melek Karakaş yaralı olarak Yalova Eğim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede 5 gün süren yaşam savaşını kaybeden Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek’in kazadan 3 gün önce organlarını bağışladığı ortaya çıktı. Genç Melek’in organlarının bağışı için Yalova’ya Ankara, Bursa ve Çanakkale’den sağlık ekipleri geldi.

ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ

Melek’in ameliyatla alınan kalbi Ankara’da 15 yaşındaki bir gence nakli için yola çıkarıldı. Kalbin Sabiha Gökçe Havaalanı’ndan uçakla Ankara’ya götürüleceği bildirildi. Öte yandan böbrekler Bursa, karaciğer de Çanakkale iline sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Osman Karakuş, “Yalova halkının, Karakaş ailesinin başı sağ olsun. Melek gibi bir kızımızın bayram öncesi geçirdiği bir trafik kazasından dolayı kaybettik. Beyin ölümünün gerçekleşmesi sonucu ailenin de duyarlılığı noktasında organlarını bağışlayacağını bildirmesi üzerine organ bağışı noktasında kalbi, karaciğeri ve böbrekleri alındı. 3 organ hastalarımıza hayat olacak. Ailenin acısını azaltsın, sabırlar versin. Yeni hastalarımıza da acil şifalar versin” diye konuştu.

BAĞIŞLADIĞINI SÖYLEDİĞİ GÜN KAZA YAPTI

Acılı anne Viorica Cristina Karakaş, kazadan kaza öncesinde sabah kızıyla evde kahvaltı yaptığını söyledi. Kahvaltıda kızının organlarını bağışladığını söylediğini belirten Karakaş, “Ben bir şey yaptım anne dedi. Ne yaptın annecim dedim. Ben organlarımı bağışladım. Dedim ki niye böyle yaptın, çok güzel bir şey ama daha erken değil mi?’ dedim. Moralim çok bozuldu, bir his girdi içime. Sonra ben çalıştığım için işe gittim ama iş yerinde halen o his üstümdeydi. Çalıştığım yerde cep telefonuyla konuşmak yasak olduğu için molalarda arıyordum. Aradım o hisle annem ne yapıyorum diye. Çalıştığım iş yerinde hatta ambulans sesi de duydum. Ben nereden biliyim” dedi.

Acılı anne kazada hatalı tarafın motosiklet olduğunu ifade ederek sürücüsünün tutuklanmasını istedi.

Abla Adile Karakaş ise kardeşinin organ bağışını kazadan 3 gün önce yaptığını fakat bunu yıllardır dile getirdiğini kaydetti.

Diğer abla Sibel Kaya ise, “Benim sadece tek isteğim, kardeşimi toprağın altına verdikten sonra motosiklet sürücüsünün normal şekilde yatağında uyumasını istemiyorum” dedi.