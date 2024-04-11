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Oltası elektrik teline temas edince akıma kapıldı! Feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Oltası elektrik teline temas edince akıma kapıldı! Feci şekilde can verdi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, balık tutarken oltası elektrik teline temas eden şahıs hayatını kaybetti.

Hatay'da Defne Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz (37), balık tutmak için Yeniyurt Mahallesi'ne gitti.

AKIMA KAPILDI

Denize atmak istediği oltası elektrik teline temas eden Yılmaz, akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

DEFNEDİLDİ

Yılmaz'ın cenazesi, merkez Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi meydanında kılınan namazın ardından mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu, AK Parti Defne İlçe Teşkilat Başkanı Kenan Türkmen ve mesai arkadaşları katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Yılmaz için taziye mesajı yayımladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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