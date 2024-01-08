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    Sarıkamış kahramanları yad edildi! On binlerden şehitler için vefa yürüyüşü...

    Sarıkamış’ta şehit olan askerler, Allahuekber Dağlarına düzenlenen 6 kilometrelik yürüyüşle anıldı. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Gençlik Bakanı Bak “Bu toprakların bedeli çok ağır, burada bir destan yaşıyoruz” dedi.

    Sarıkamış kahramanları yad edildi! On binlerden şehitler için vefa yürüyüşü...
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - 1915’te Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı’nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekâtı’nda şehit olan askerler dün “Biz Hep Aynı İzdeyiz” ve “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor” temasıyla Allahuekber Dağlarına düzenlenen altı kilometrelik yürüyüşle yâd edildi.

    Sabahın erken saatlerinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce kişinin yoğun kar ve soğuğa aldırmadan, ellerinde Türk bayraklarıyla, tekbir ve dualarla, marşlar söyleyerek yaptığı yürüyüş ilçedeki Ay Yıldızlı Tören Alanında sona erdi. Şehitler için saygı atışı yapılan tören alanında, bir subay tarafından Sarıkamış Harekâtı’nın tarihi anlatıldı.

    "GENÇLERİMİZE EFSANELERİ ANLATIYORUZ"

    Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık olarak vatanın dört bir köşesinde şehit düşen yiğitleri anmak için programlar düzenlediklerini belirterek “Gençlerimize efsaneleri anlatıyoruz. Bu topraklarda izin var. Bu topraklarda senin parçan var. Bu toprakların, bu coğrafyanın bedeli çok ağır. İşte gençlerimize bunları hatırlatıyoruz” dedi.

    Sarıkamış kahramanları yad edildi! On binlerden şehitler için vefa yürüyüşü...

    "DESTEKLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bakanlık olarak her zaman şehit yakını ve gazilere yönelik destek çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydederek “Ecdadımızın bize miras bıraktığı bu vatanı korumak ve gelecek nesillere teslim etmek görevimiz. Bakanlık olarak biliyoruz ki şehit yakınları ve gazilerimiz, bizim ailemizin bir parçası. Onların huzurlu bir hayat yaşamaları için her türlü desteklerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

    Yürüyüş sırasında Filistin şehitleri de unutulmadı. Türk bayrağının yanında Filistin bayrakları da taşındı. Etkinlikte Türk Yıldızları ve “Çelik Kanatlar” tören alanı üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SarıkamışŞehit
    Haberler > Gündem > Sarıkamış kahramanları yad edildi! On binlerden şehitler için vefa yürüyüşü...
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