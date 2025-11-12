Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ordu'daki feci olayda yeni gelişme! Taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cenazesine ulaşıldı

Ordu'daki feci olayda yeni gelişme! Taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cenazesine ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ordu&#039;daki feci olayda yeni gelişme! Taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cenazesine ulaşıldı
Ordu, Göçük, Taş Ocağı, İşçi, Ölüm, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ordu'da, 5 Kasım'da Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Göçükte hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cenazesi 6 Kasım'da Korgan ilçesinde defnedilmişti.

Ordu'da, 5 Kasım'da yürek yakan bir olay meydana gelmişti.

Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi.

Ordu'daki feci olayda yeni gelişme! Taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cenazesine ulaşıldı - 1. Resim

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bugün, söz konusu olayda göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlgili kurumların personelince göçük alanında inceleme yapıldı.

Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, iş makineleri ile göçük altında kalan kamyon şoförü Mustafa Şahin'i arama çalışmalarına başlandı. Ekiplerin çalışması sonucunda, Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Göçükte hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cenazesi 6 Kasım'da Korgan ilçesinde defnedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistanlı mevkidaşı Kavelashvili ile uçak kazasını görüştüVatandaşa yedireceklerdi! Ankara'da 64 ton sağlıksız köfte ele geçirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vatandaşa yedireceklerdi! Ankara'da 64 ton sağlıksız köfte ele geçirildi - Gündem64 ton sağlıksız köfte ele geçirildiCumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistanlı mevkidaşı Kavelashvili ile uçak kazasını görüştü - GündemErdoğan, Gürcistanlı mevkidaşı Kavelashvili ile görüştüTürk müziğinin acı kaybı: Muazzez Abacı hayatını kaybetti - GündemMuazzez Abacı hayatını kaybettiBeyaz Saray ziyaretinde ne görüşüldü? Bakan Fidan detayları açıkladı - Gündem"Beyaz Saray görüşmesi verimliydi"İzmir'de CHP'li belediyelerin çöp kavgası! Yolu geçişlere kapattılar - Gündemİzmir'de CHP'li belediyelerin çöp kavgası!İstanbul dahil 36 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den gün gün hava tahmini - Gündemİstanbul dahil 36 il için sağanak yağış uyarısı!
Sonraki Haber Yükleniyor...