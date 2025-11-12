Ordu'daki feci olayda yeni gelişme! Taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cenazesine ulaşıldı
Ordu'da, 5 Kasım'da Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Göçükte hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cenazesi 6 Kasım'da Korgan ilçesinde defnedilmişti.
Ordu'da, 5 Kasım'da yürek yakan bir olay meydana gelmişti.
Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi.
GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bugün, söz konusu olayda göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
İlgili kurumların personelince göçük alanında inceleme yapıldı.
Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, iş makineleri ile göçük altında kalan kamyon şoförü Mustafa Şahin'i arama çalışmalarına başlandı. Ekiplerin çalışması sonucunda, Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Cenaze, Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Göçükte hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cenazesi 6 Kasım'da Korgan ilçesinde defnedilmişti.
