Örgütte çözülme sürüyor! 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Terör örgütünde çözülme devam ediyor. Peş peşe icra edilen başarılı operasyonlar ile terörün kökünü kurutmak için kritik adımlar atan Türk Silahlı Kuvvetleri, aynı zamanda kamplardan kaçanlar da dahil olmak üzere terörist sayısını oldukça azalttı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyonların ana noktaları arasında yer alan Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı bir teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

"ÖRGÜTTEKİ ÇÖZÜLME HIZLANIYOR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.