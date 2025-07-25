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Siirt'te acı olay! Gittiği cenazede vefat etti, nedeni ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Siirt&#039;te acı olay! Gittiği cenazede vefat etti, nedeni ortaya çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde cenaze töreninde fenalaşan kişi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinin Kayabağlar beldesinde bir cenaze törenine katılan Orhan Örnek, defin işlemleri sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Örnek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Orhan Örnek'ten acı haber... Gittiği cenazede vefat etti, nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

Örnek'in kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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