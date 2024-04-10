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Otel servisi, otomobille çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklendi: 29 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da, otel çalışanlarını taşıyan servis, bir otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen servisteki 28 kişi ile sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yusuf K.'nın kullandığı otel servis aracı, Atalay D. idaresindeki otomobille kavşakta çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada çarpışmanın şiddetiyle 50 metre sürüklenerek yan yatan otel servisinde bulunan 28 otel personeli ile servis sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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