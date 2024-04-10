Bayramın ilk günü korkunç kaza! Dereye uçtular: Ölü ve yaralılar var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ramazan Bayramı'nın ilk günü Hatay'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil dereye uçtu. Feci kazada 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti, diğer 2 yaralının ise durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Feci kaza, Hatay'da Reyhanlı-Antakya yolu Konuk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki durağa çarparak dereye uçtu.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören vatandaşların 112’yi aramasıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtaki 4 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 4 şahıstan 2’si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Ekipler, araçta başka kişi olup olmadığını araştırıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı