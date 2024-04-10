Bayramın ilk günü korkunç kaza! Dereye uçtular: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Nisan 2024 11:41 - Güncelleme: 10 Nisan 2024 11:47 - Güncelleme:

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Ramazan Bayramı'nın ilk günü Hatay'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil dereye uçtu. Feci kazada 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti, diğer 2 yaralının ise durumlarının ağır olduğu bildirildi.