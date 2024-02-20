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    • Haberler > Gündem > Otobüste yer isteyen kadına yumruğa soruşturma

    Otobüste yer isteyen kadına yumruğa soruşturma

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    İstanbul, Haber

    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    İstanbul Kadıköy'de bir İETT otobüsünde 'yer verme' meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada, M.B. isimli erkek R.D. isimli kadına tekme ve yumruklarla saldırdı. Yakalanan saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı.

    Olay,  İstanbul'un Kadıköy ilçesi Göztepe köprüsü mevkiinde bir İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, 'yer verme' meselesi ile başlayan tartışmada M.B. isimli erkek, R.D isimli kadına tekme ve yumruklarla saldırdı. 

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, darbedilen R.D.'nin şikayetçi olması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada, M.B. isimli erkek ile R.D.'nin arasında otobüste başlayan sözlü tartışmanın büyümesiyle kadının darp edildiği belirlendi.

    Polis tarafından gözaltına alınan M.B. hakkında, "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Saldırgan hakkında daha sonra soruşturma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
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