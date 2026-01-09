Edirne Otogarı'nda yedek şoförün aracı hareket ettirmesi sonucu otobüsün altında kalan asıl şoför hayatını kaybetti. Muavin ise yaralandı.

Edirne'de; Antalya seferine hazırlanan 35 CBR 229 plakalı yolcu otobüsünün asıl şoförü M.A. ve muavini, yolcu yüklemek için bagaj kısmına indi.

ŞOFÖR VE MUAVİNİ EZDİ

Bu sırada direksiyon başındaki yedek şoför O.B.'nin aracı çalıştırmasıyla ileri hareket eden otobüs, M.A. ve muavini ezdi. Olay yerindeki bir sağlık çalışanı dakikalarca kalp masajı yaptı.

Otogarda dehşet! Otobüs hareket etti, altında kalan şoför öldü

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şoför M.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı muavinin tedavisi devam ederken, yedek şoför O.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

