Adana'da çevrimiçi oyunda tartışma sebebiyle bir grup, 17 yaşındaki lise öğrencisini taksiyle kaçırdı. Boş arazide genci darbeden ve o anları videoya alan 3 şahıs tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi R.G. (17) ile bir süre önce çevrimiçi oyun üzerinden tanıştığı M.T.A. (19) arasında yaşanan tartışmayla başladı.

TAKSİYLE KAÇIRILDI

İddiaya göre, oyun sırasında edilen küfür üzerine sinirlenen M.T.A., bir süre sonra R.G.'yi yemek yeme bahanesiyle buluşmaya çağırdı. 29 Aralık'ta Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki alışveriş merkezine giden R.G., burada M.T.A. ve yanında bulunan H.A.D. (17) ile karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.G., zorla Y.A.'nın (22) kullandığı taksiye bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Oyun tartışması dehşete döndü! Liseli genci kaçırıp bu videoyu çektirdiler

BOŞ ARAZİDE DARBETTİLER

Şüpheliler, R.G.'yi boş bir araziye götürdü. Burada arka koltukta bulunan H.A.D., R.G.'yi tokat ve yumruklarla darbederken, ön koltuktaki M.T.A. yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde R.G.'nin ağlayarak özür dilediği anlar yer aldı.

ÜÇÜ DE TUTUKLANDI

Darbedildikten sonra araçtan inmesine izin verilen R.G., koşarak bölgeden uzaklaştı ve ailesine durumu anlattı. Şikâyet üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek adreslerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyette verdikleri ifadede pişman olduklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

