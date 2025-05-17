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Oyuncu Ahmet Fırat hayatını kaybetti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Oyuncu Ahmet Fırat hayatını kaybetti!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sanat dünyasını yasa boğan bir olay yaşandı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir dönem oyunculuk yaptığı öğrenilen Ahmet Fırat, evinin balkonunda ölü olarak bulundu. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

Sakarya’nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 140. Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, apartman sakinlerinden biri, evinin alt katındaki daireyi havalandırmak için indiği sırada, karşı dairenin balkonunda bir kişinin uzun süredir hareketsiz şekilde oturduğunu fark etti. 

Oyuncu Ahmet Fırat hayatını kaybetti! - 1. Resim

AHMET FIRAT HAYATINI KAYBETTİ

Durumu şüpheli bulan vatandaş, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yapılan kontrollerde, evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Olay yeri incelemesinin ardından Fırat'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken, hayatını kaybeden Fırat'ın bir dönem oyunculuk yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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