Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Oyuncu Aslı Turanlı hayatı ve biyografisi

Oyuncu Aslı Turanlı hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oyuncu Aslı Turanlı hayatı ve biyografisi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyunculuk kariyerinin dışında başarılı bir şekilde sunuculuk kariyerine de sahip olan Aslı Turanlı, Kanal D'nin en sevilen ve popüler dizisi olan Arka Sokaklar'da görülmüştü. Oldukça merak edilen Aslı Turanlı kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına cevap olarak: İşte, oyuncu Aslı Turanlı'nın biyografisi ve hayatı!

Aslı Turanlı TV oyunculuğu kariyerinin yanı sıra tiyatroda da sanata dair yerini alan bir oyuncudur. Son zamanlarda hakkında birçok konuda merak uyandıran oyuncu Aslı Turanlı biyografisi ve hayatını araştıranlar için cevap veriyoruz. Aslı Turanlı hakkında merak edilen detayları sizlerle paylaşıyoruz. 

Oyuncu Aslı Turanlı hayatı ve biyografisi - 1. Resim

ASLI TURANLI HAYATI VE KARİYERİ 

Aslı Turanlı, sanat kariyerine ilkokul yıllarında adım attı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. 1993 yılında doğan sanatçı, Marmara Üniversitesi'nden Uluslararası Ticaret alanında mezun oldu ve ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'nda da eğitimini tamamladı.

Turanlı, kariyeri boyunca çeşitli tiyatro oyunlarında sahne aldı ve dizi-film projelerinde yer aldı. Aynı zamanda televizyon sunuculuğu alanında da eğitimler aldı.

Emek Sahnesi'nde rol aldığı oyunlarla tanınan başarılı oyuncu Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da Ferdi Merter'in yönettiği ve Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinde de başarı ile yer aldı.

Kanal D'nin en uzun ve en popüler dizisi Arka Sokaklar'da önemli roller üstlenen Turanlı, daha sonra Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir' adlı projede de yer alarak kariyerine devam etti.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kur'an-ı Kerim’e çirkin saldırılarda bulunan Momika, Norveç’ten sınır dışı edilecekBaşakşehir - Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu! Fernando Santos'tan büyük sürpriz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
35 milyon yola çıktı, 100 milyar liralık trafik yoğunluğu - Gündem100 milyar liralık trafik yoğunluğu“Masquerade” kahramanı hayat kurtarırken can verdi - Gündem“Masquerade” kahramanı hayat kurtarırken can verdiYönetmelik değişti! 60 yaş üstü ve engelli hekimlere özel hastane izni - Gündem60 yaş üstü ve engelli hekimlere özel izin!Emekliye promosyon tuzağı! Dolandırıcıların markajındalar... - GündemEmekliye promosyon tuzağı!DEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı! Polis, göstericilere 'usule uygun' şekilde müdahale etti - GündemDEM Partililer, Bitlis sokaklarını karıştırdı!Nevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadı - GündemNevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...