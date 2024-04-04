Oyuncu Aslı Turanlı hayatı ve biyografisi

Oyunculuk kariyerinin dışında başarılı bir şekilde sunuculuk kariyerine de sahip olan Aslı Turanlı, Kanal D'nin en sevilen ve popüler dizisi olan Arka Sokaklar'da görülmüştü. Oldukça merak edilen Aslı Turanlı kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına cevap olarak: İşte, oyuncu Aslı Turanlı'nın biyografisi ve hayatı!

Aslı Turanlı TV oyunculuğu kariyerinin yanı sıra tiyatroda da sanata dair yerini alan bir oyuncudur. Son zamanlarda hakkında birçok konuda merak uyandıran oyuncu Aslı Turanlı biyografisi ve hayatını araştıranlar için cevap veriyoruz. Aslı Turanlı hakkında merak edilen detayları sizlerle paylaşıyoruz.

ASLI TURANLI HAYATI VE KARİYERİ

Aslı Turanlı, sanat kariyerine ilkokul yıllarında adım attı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. 1993 yılında doğan sanatçı, Marmara Üniversitesi'nden Uluslararası Ticaret alanında mezun oldu ve ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyuncu Stüdyosu'nda da eğitimini tamamladı.

Turanlı, kariyeri boyunca çeşitli tiyatro oyunlarında sahne aldı ve dizi-film projelerinde yer aldı. Aynı zamanda televizyon sunuculuğu alanında da eğitimler aldı.

Emek Sahnesi'nde rol aldığı oyunlarla tanınan başarılı oyuncu Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da Ferdi Merter'in yönettiği ve Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinde de başarı ile yer aldı.

Kanal D'nin en uzun ve en popüler dizisi Arka Sokaklar'da önemli roller üstlenen Turanlı, daha sonra Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir' adlı projede de yer alarak kariyerine devam etti.