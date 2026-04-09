CHP'nin ara seçim çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından bir cevap da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş "Anayasa’daki şartlar yerine geldiğinde ara seçim olabilir ancak bunun kararını TBMM Genel Kurulu verecektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla 'ara seçim' gündemi yeniden alevlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kulislerin önünü keserek Kabine toplantısının ardından "Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken veya ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum" demişti.

"SEÇİM ŞARTLARI ANAYASADA BELLİDİR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da konuyla ilgili değerlendirmesinde "Kimin hangi kurallar çerçevesinde hareket edeceği Anayasa'da bellidir. Anayasa'da şartlar ve milletvekilleri istifalarına ilişkin maddeler çok açıktır. Anayasa ve İç Tüzük’e baktığımızda görev Meclis'tedir. Anayasa’daki şartlar yerine geldiğinde ara seçim olabilir ancak bunun kararını TBMM Genel Kurulu verecektir. Meclis Başkanı'na en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır." ifadelerini kullandı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik de konuşan Kurtulmuş, şunları söyledi: "Arzu ederiz ki bu süreç en kısa sürede tamamlanır. Siyaset bu kadar büyük bir sorumluluğu üzerine almış ve bu görevi de başarılı bir şekilde gerçekleştirmişken, örgütün de kendi sorumluluklarını yerine getirmesi ve silahları bırakma sürecini hızlandırılması en temel beklentimizdir"

