Kayseri'de tüketici hakem heyeti, bir hastanın tedavi amaçlı gittiği özel hastaneye ödediği 57 bin 550 TL'nin, 33 bin 468 TL'sini fazla bularak hastaneden tüketiciye iade etmesine hükmetti.

Kayseri'de yaşayan bir kadın, tedavisinin ardından özel bir hastaneye 57 bin 550 TL ücret ödedi. Kadın, iyileştikten sonra fazla para alındığını iddia ederek, tüketici hakem heyetine başvurdu.

33 BİN LİRA İADE EDİLECEK

Heyet tarafından yapılan incelemede, hastanenin alması gereken bedelin 24 bin 468 TL'sinin yasal olduğu, hastadan alınan 33 bin 468 TL'nin fazladan alındığına hükmederek, paranın hastaya iadesine karar verdi.

"10-15 KAT FARK ALIYORLAR"

Kararı değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, her hastalığın tedavisinin fiyatı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirlediğini kaydederek, "Türkiye'de özel hastanelerdeki tedavi ücretlerini belirleme yetkisi SGK'ya aittir SGK her hastalığın tedavisinin fiyatını belirler. Özel hastanelere de şöyle bir yetki verilmiş, SGK'nın belirlemiş olduğu miktarın iki katı da fark ücreti alabilir. Yani 100 TL'yse eğer 300 TL alabiliyor tedavi ücret için. 100 TL'sini devlet karşılıyor 200 TL'sini özel hastane kendisi alıyor. Şimdi hastanelere bu yetki verilmesine rağmen hastaneler bu yüzde 200 ile 2 kat farkla yetinmiyorlar 4,5,8,10,15 katı yani duruma göre fark alıyorlar. Bu farkı tespit eden tüketici, hakem heyetine başvuruyor ve o farkın Kendisine iade edilmesini sağlıyor.

"HASTANEYE CEZA KESİLİYOR"

Mesele burada aslında hakem heyetine gidildiği zaman basit. O farkı geri alabiliriz fakat önce SGK'nın sistemini de bir kontrol etmek gerekiyor. Benim yaptırmış olduğum tedavi işlemi ne? bunun bedeli nedir? 2 ile çarparsınız işte toplam 3 katı olarak ödemeniz gerekiyor. Fazlaysa şikayet eder geri alırsınız. Fakat burada şöyle bir ayrıntı var eğer hakem heyetine başvurursak sadece fazla ödediğimiz parayı geri alıyoruz. Yalnız SGK aracılığıyla başvurursak yani Sağlık Sosyal Güvenlik Birimi'ne başvurursak şöyle bir işlem görüyor, SGK bunu tespit ediyor kendi sistemini de zaten faturayı da götürüyoruz ve hastaneye bunun 5 dakikada ceza kesiliyor. Aslında bizim SGK'ya gidip şikayet etmediğimiz için bu haksız para almaları devam ediyor. Herkes gidip şikayet etse SGK'ya 5 kat ceza ödeseler akıllanacaklar" diye konuştu.

