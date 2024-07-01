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Özgür Özel CHP'nin en yaşlı üyesi Şaban Özkanlı'yı ziyaret etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Chp, Özgür Özel, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin en yaşlı üyesi olan 95 yaşındaki Şaban Özkanlı'yı ziyaret etti. Kocaeli'de yaşayan Özkanlı'yı ziyaret eden Özel, daha sonra mahalleliyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kocaeli'deki en yaşlı üyesine ziyarette bulundu.

Özgür Özel CHP'nin en yaşlı üyesi Şaban Özkanlı'yı ziyaret etti - 1. Resim

ÖZGÜR ÖZEL'DEN EN YAŞLI CHP ÜYESİNE ZİYARET

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, partisinin Kocaeli'deki en yaşlı üyesi olan 95 yaşındaki Şaban Özkanlı'yı Kartepe İlçesi Avluburun Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Özel, ziyaretinin ardından, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

ÖZGÜR ÖZEL ŞABAN ÖZKANLI'NIN ELİNİ ÖPTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaret ettiği Özkanlı'nın elini öptü. CHP'nin en yaşlı üyesi ile buluşan Özgür Özel'in o anları dikkat çekti.

Özgür Özel CHP'nin en yaşlı üyesi Şaban Özkanlı'yı ziyaret etti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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