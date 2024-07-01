Özgür Özel CHP'nin en yaşlı üyesi Şaban Özkanlı'yı ziyaret etti
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin en yaşlı üyesi olan 95 yaşındaki Şaban Özkanlı'yı ziyaret etti. Kocaeli'de yaşayan Özkanlı'yı ziyaret eden Özel, daha sonra mahalleliyle bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kocaeli'deki en yaşlı üyesine ziyarette bulundu.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN EN YAŞLI CHP ÜYESİNE ZİYARET
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, partisinin Kocaeli'deki en yaşlı üyesi olan 95 yaşındaki Şaban Özkanlı'yı Kartepe İlçesi Avluburun Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.
Özel, ziyaretinin ardından, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
ÖZGÜR ÖZEL ŞABAN ÖZKANLI'NIN ELİNİ ÖPTÜ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaret ettiği Özkanlı'nın elini öptü. CHP'nin en yaşlı üyesi ile buluşan Özgür Özel'in o anları dikkat çekti.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı