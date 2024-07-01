Özgür Özel CHP'nin en yaşlı üyesi Şaban Özkanlı'yı ziyaret etti

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 1 Temmuz 2024 09:02 - Güncelleme: 1 Temmuz 2024 09:27 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin en yaşlı üyesi olan 95 yaşındaki Şaban Özkanlı'yı ziyaret etti. Kocaeli'de yaşayan Özkanlı'yı ziyaret eden Özel, daha sonra mahalleliyle bir araya geldi.