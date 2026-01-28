Suriye’deki gelişmelerin ardından siyasi partilere ziyaret turuna çıkan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile beraberindeki heyet ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Özel, CHP Genel Merkezi’nde basına kapalı olarak bir saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye’deki gelişmelere değindi.

En başından beri Türkiye ile Suriye’nin barışını iç içe gördüklerini bildiren CHP lideri Özel, terör örgütü SDG/YPG’nin sivilleri katletmesini ise görmezden geldi. “Suriye’de yaşanan insanlık dramını endişeyle takip ediyoruz” diyen Özel, bir kez daha Ahmed Şara hükûmetini hedef aldı. Özgür Özel “DEAŞ öyle herhangi bir siyasi unsur değildir. HTŞ’ye kravat giydirip rejimin başına getirmekle demokrasiyi şirk olarak gören birtakım zihniyetteki kişilerin hareket alanı bulacakları bir rejim, bir düzen; düzen değildir ve orada kimseye huzur yoktur” diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ise Suriye’deki gelişmelerin kendilerini yakından ilgilendirdiğini ifade ederek “Ateşkesin sürmesi gerekiyor. Sorun diyalog ve müzakereyle çözülmeli. Türkiye, Suriye üzerindeki rolünü yapıcı bir şekilde kullanmalı” dedi.



