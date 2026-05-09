Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı. Gürlek ise açıklamasında, "Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi, yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında çeşitli iddialar ortaya attı.

Söz konusu iddiaların ardından bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle soruşturma başlattı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Başsavcılığın açıklamasında, "08.05.2026 tarihinde bir televizyon kanalında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik sarf edilen aleni sözlerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Özgür Özel

GÜRLEK'TEN JET AÇIKLAMA: HAYSİYET CELLATLIĞINA İTİBAR ETMEDİK

Soruşturma açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Gürlek ise şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin bir üyesi olarak Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Amacımız; çocuklarımızı suçtan, ailelerimizi huzursuzluktan korumak; torbacısından baronuna, kara paracısından bahis çetelerine kadar tüm suç odaklarıyla mücadele etmek; belediyeleri yağmalayan suç örgütlerinden hesap sormak, faili meçhul dosyaları aydınlatmak üzere kararlılıkla ilerlemektir.

Meslek hayatımız boyunca terör örgütlerine, suç şebekelerine ve vesayet odaklarına karşı sadece hukukun gücüyle mücadele ettik. Ne şahsımıza ne de devletimizin kurumlarına yönelik başvurulan haysiyet cellatlığına dün olduğu gibi bugün de itibar etmedik.

"SİYASİ TÜKENMİŞLİĞİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar ise siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir “iftira siyaseti”nin tezahürüdür. Yürümekte olan yargı süreçlerini "darbe" olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz’da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini, kendi "butlan" davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.

Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi, alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışın ürünüdür. Bu iddialar, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

"HUKUKİ ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ"

Hâkim ve savcılarımızı "korkacaklar" diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel’e hatırlatırım: Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel’in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür.

Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi, yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız. Milletimizin feraseti, bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır."

SIK SIK BAKAN GÜRLEK'İ HEDEF ALIYOR

Özel daha önce de sık sık Bakan Gürlek'i hedef almış ve son olarak Gürlek'in malvarlığını açıklayacağı iddialarında bulunmuştu. Gürlek ise bu iddiaları "hayal ürünü" olarak nitelendirip tapu kayıtlarında karşılığı olmadığını savunmuştu.

Bakan daha sonra Özgür Özel'e manevi tazminat davası açacağını belirtmişti.

