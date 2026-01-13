CHP lideri Özgür Özel’in basitleştirilmiş gümrük sistemi çıkışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat tepki gösterdi. Bolat, Özel’i “çarpıtma ve hayali senaryo üretmekle” suçlayarak sert ifadeler kullandı. Bolat, düzenlemenin tüketici sağlığı için yapıldığını ve tüm ülkelere eşit uygulandığını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada basitleştirilmiş gümrük sistemi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan iddialarda bulundu. Özel, uygun fiyatlı alışveriş platformlarına erişiminin engellendiğini savunarak tartışmaya neden olacak ifadeler kullandı.

Özel’in bu sözlerine Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan sert cevap geldi. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel’in sözlerini “çarpıtma” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özelin gümrük muafiyeti çıkışına Bakan Bolattan sert tepki! Siyasi acziyet, hayali senaryo

"HAYALİ SENARYOLAR ÜRETİYORSUNUZ"

“Sayın Özgür Özel, bugün partinizin meclis grubunda yaptığınız konuşmada basitleştirilmiş gümrük sistemi ile ilgili yayımlanan geçiş düzenlemesini Sayın Cumhurbaşkanımıza atfederek çarpıtacak kadar alçaldınız. Siyasi acziyet içinde hayali senaryolar üretiyorsunuz.”

ÜRÜNLERİN YÜZDE 81'İ UYGUNSUZ

Bakan Bolat, yapılan düzenlemenin amacının tüketici sağlığı ve güvenliği olduğunu vurgulayarak, ithal edilen bazı ürünlerde kanserojen ve toksik maddeler tespit edildiğini hatırlattı. Yüzlerce ürün üzerinde yapılan incelemelerde yüzde 81 oranında uygunsuzluk tespit edildiğini belirten Bolat, özellikle oyuncak, ayakkabı ve saraciye ürünlerinde yasal sınırların çok üzerinde zararlı madde bulunduğunu açıkladı.

Bu nedenle söz konusu ürünlerin geçtiğimiz yıl ekim ayında basitleştirilmiş gümrük kapsamından çıkarıldığını hatırlatan Bolat, kararın tüm ülkelere eşit şekilde uygulandığının altını çizdi. Bolat, Özel’in açıklamalarını eleştirerek şunları kaydetti:

"İTİRAF İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

“Bugün yaptığınız siyasi çarpıtmalar, tüketici sağlığının yanında değil kimin yanında durduğunuzu açıkça göstermiştir. Ama kime hizmet ettiğinizi konuşmanızın satır aralarında itiraf ettiniz; bu itiraf için teşekkür ederiz.”

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hükümetin 23 yıldır vatandaşların sağlığı ve güvenliği için çalıştığını vurgulayarak, yeni düzenlemenin Ar-Ge, eğitim, bilimsel araştırma ve numunelik ürünler gibi alanlarda herhangi bir kısıtlama getirmediğinin de altını çizdi.

Bolat açıklamasını, “Biz vatandaşlarımız için doğru olan neyse yapmaya devam edeceğiz. Oluşturduğunuz bilgi kirliliğinden size bir siyasi malzeme çıkmaz.” sözleriyle tamamladı.

Bakan Bolat'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Sayın Özgür Özel,



Bugün partinizin meclis grubunda yaptığınız konuşmada, basitleştirilmiş gümrük sistemi ile ilgili yayımlanan geçiş düzenlemesini Sayın Cumhurbaşkanımıza atfederek çarpıtacak kadar alçaldınız.



Sizin teknik bir düzenlemeyi, istismar ederek, tamamen ülkemizin önemli dış ticaret ortakları ile ilişkilendirmeniz de, adeta bir siyasi acziyet ifadesi ve hayali senaryodur.



Türkiye, gelişmiş her ülkenin yaptığı gibi; tüketicilerine, güvenli, sağlıklı ürün tedarikini temin eder, bunun için hem yurt içindeki ürünleri hem de ithalatını denetler. Tüketiciler için güvensiz ve sağlıksız ürünlerin ne ithalatına ne de üretilip piyasaya sunulmasına düzenlemeler ve denetlemelerle izin vermez. Yanlış yapanları da tespit ettiği zaman gerekli hukuki yaptırımları uygular. Bu konuda yaptığımız çalışmalar gün be gün kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu, sorumlu devlet anlayışının gereğidir.

Özgür Özelin gümrük muafiyeti çıkışına Bakan Bolattan sert tepki! Siyasi acziyet, hayali senaryo





Bu anlayışla, muafiyetler kapsamındaki ithalatta yapılan denetimler, tüketicilerin ciddi güvensizlik barındıran, toksik ve kanserojen maddeler içeren ürünlere maruz kaldığını, bağımsız laboratuvarlar aracılığıyla ortaya koymuştur. Bize gelen tüketici şikayetleri üzerine Bakanlık ilgili birimleri tarafından yoğun bir ürün denetleme çabası içine girildi. Yüzlerce ürün alındı, uluslararası akredite laboratuvarlarda incelendi ve sonuçta yüzde 81 uygunsuz ürün olduğu, analiz sonuçlarıyla tespit edildi. Bunların içinde ayakkabılar, oyuncaklar, saraciye ürünlerinde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun gibi kanserojen, toksik maddeler var.



Bunun üzerine oyuncaklar, ayakkabılar, saraciye ürünleri geçen yılın Ekim ayında basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamından çıkarıldı. Diğer ürün gruplarına yönelik denetimler de aralıksız sürdürülmektedir.,

Konu budur, bu karar, tüm ülkelere aynı ve eşit ve ayrım gözetmeksizin uygulanmaktadır. Sizin, bugün grup konuşmanızda yaptığınız siyasi çarpıtmaların ve hayali senaryonun ortaya koyduğu ise, sizin tüketicilerimizin ve tüketici sağlığı ile güvenliğinin tarafında olmadığınızdır. Ama kimin tarafında olduğunuzu ve kime hizmet ettiğinizi bugünkü konuşmanızda satır aralarında itiraf ettiniz. Bu itiraf için size teşekkür ederiz.



Biz ise, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldır gece gündüz çalışarak vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde Türkiye’mizi gelişmiş ülkeler seviyesine yükseltmeyi başarmanın, başta vatandaşımızın, tüketici sağlığının, tüketici güvenliğinin ve yatırımın, üretimin tarafındayız.

7 OCAK AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

Yeni düzenlemede Ar-Ge, teknolojik çalışmalar, inceleme, test ve analiz eşyası, üretici ve ihracatçı firmalarımızın ihtiyaç duyduğu numunelik eşya ve modeller, kitap ve benzeri basılı yayınlar, diplomatik eşya, yolcu eşyası, öğretmen, öğrenci ve araştırmacılarımızın, bilim insanlarının eğitim, bilim ve analiz eşyası gibi hızlı kargo yöntemiyle ithal edecekleri eşyanın tabi olacağı prosedürlerde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Bu gerçek, söz konusu kararla ilgili 7 Ocak 2026 tarihli kamuoyuna yaptığımız Bakanlık açıklamamızda çok net bir şekilde ifade edilmiştir. Bu konuda kolaylaştırıcı uygulamalar konusunda gümrük idarelerimize gerekli talimatlar verilmektedir.



Bu düzenlemeyi çarpıtarak oluşturduğunuz bilgi kirliliği, yürüttüğünüz polemikçi, kavgacı, suçlayıcı, yalanlarla dolu siyasi propagandanızın bir aracı olamaz. Buradan size bir malzeme çıkmaz.



Biz vatandaşlarımız için, tüketicilerimiz için haklı, doğru olan neyse yapmaya, vatandaşlarımızın emrinde, hizmetinde olmaya devam edeceğiz.

