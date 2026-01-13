Yurt dışından yapılan alışverişlerde 30 Euro'luk gümrük muafiyetinin kaldırılması kararının ardından tartışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, kararın yerli üretici ile esnafı korumayı hedeflediğini vurgulayarak, düzenlemeyi fırsat bilerek arttırılan ürün fiyatlarına tepki gösterdi. Saral "Dugün ortaya çıkan tablo, bu amacın ciddi biçimde saptırıldığını göstermektedir. 50 liralık ürün 750 liraya çıkıyorsa, 2500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa, burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır" ifadelerini kullandı.

Yurt dışından yapılan alışverişlerde 30 Euro'luk gümrük muafiyetinin kaldırılması tartışmalara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, yaptığı açıklamada, "30 Euro düzenlemesinin amacı yerli üreticiyi ve esnafı korumaktır. Ancak bugün ortaya çıkan tablo, bu amacın ciddi biçimde saptırıldığını göstermektedir. 50 liralık ürün 750 liraya çıkıyorsa, 2500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa, burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan 'gümrük vergisi düzenlemesi' mesajı

Sosyal medya hesabı X üzerinen paylaşım yapan Saral, yurt dışı alışverişleriyle ilgili yapılan ve 6 Şubat itibariyle geçerli olacak olan gümrük muafiyeti bedeli konusunda şu ifadeleri kullandı;

30 Euro düzenlemesinin amacı yerli üreticiyi ve esnafı korumaktır. Buna kimsenin itirazı olamaz.

Ancak bugün ortaya çıkan tablo, bu amacın ciddi biçimde saptırıldığını göstermektedir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral

"AÇIKÇA FIRSATÇILIK VE İSTİSMAR"

50 liralık ürün 750 liraya çıkıyorsa, 2500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa, burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır.

Elektronik komponentten yedek parçaya kadar pek çok alanda vatandaş adeta cezalandırılmakta, 3 dolarlık ürün için insanlar gümrük müşavirlerine yönlendirilerek binlerce liralık masrafa mecbur bırakılmaktadır.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan 'gümrük vergisi düzenlemesi' mesajı

"DÜZENLEME VATANDAŞI EZMEMELİ"

Bu tablo, ne vicdanla bağdaşır ne de sosyal devlet ilkesiyle. Devletin aldığı her kararın merkezinde millet olmalıdır.

Uygulama vatandaşın omzuna yük bindiriyorsa, orada durup samimiyetle hesap yapılmalıdır. Evet, yerli üretici desteklenecektir. Ama bu destek, vatandaş ezilerek değil; adaletle ve ölçüyle sağlanmalıdır.

GÜMRÜK VERGİSİ DÜZENLEMESİ NEDİR?

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışından alışverişlerde uygulanan 30 Euro'luk gümrük muafiyeti kaldırıldı. 6 Şubat 2026'dan itibaren tüm siparişler için gümrük beyannamesi ve ek vergiler zorunlu olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası