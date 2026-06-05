Ankara-İzmir seferini gerçekleştirecek olan Pegasus uçağında taksi sırasında kabinde bulunan bir powerbankten duman çıkması üzerine yolcular tahliye edildi.

Pegasus Havayolları’na ait uçak, bugün öğle saatlerinde İzmir seferini yapmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yolcu aldı. Uçak taksi yaptığı sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından (powerbank) duman çıktı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Bunun üzerine uçağın pilotu Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek durumu bildirdi. Uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadı.

UÇAKTA ŞARJ ETMEK YASAK

Daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuş güvenliğini tehlikeye sokan taşınabilir şarj cihazlarının uçaklarda şarj edilmesinin yasaklandığını duyurmuştu.

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