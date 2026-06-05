Türkiye Gazetesi
Pegasus'un Ankara-İzmir seferinde powerbank paniği! Duman çıktı, yolcular tahliye edildi
Ankara-İzmir seferini gerçekleştirecek olan Pegasus uçağında taksi sırasında kabinde bulunan bir powerbankten duman çıkması üzerine yolcular tahliye edildi.
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Gündem az önce
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan İzmir'e gitmek üzere yolcu alan Pegasus Havayolları'na ait bir uçakta, taksi sırasında bir yolcunun powerbankinden duman çıkması üzerine yolcular tahliye edildi.
- Uçak taksi yaptığı sırada bir yolcunun taşınabilir şarj cihazından (powerbank) duman çıktı.
- Uçak pilotu durumu Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi.
- Uçakta bulunan yolcular tahliye edildi.
- Olayda yaralanan olmadı.
- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü daha önce uçaklarda taşınabilir şarj cihazlarının şarj edilmesini yasaklamıştı.
Pegasus Havayolları’na ait uçak, bugün öğle saatlerinde İzmir seferini yapmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yolcu aldı. Uçak taksi yaptığı sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından (powerbank) duman çıktı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Bunun üzerine uçağın pilotu Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek durumu bildirdi. Uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadı.
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