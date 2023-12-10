Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

10 Aralık 2023 11:56 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 12:08

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Anadolu Ajansı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu. MSB'den kararlılık mesajı geldi .

"TERÖRİST TEMİZLİĞİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

BİR HAFTA 56 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyi de dahil olmak üzere son bir haftada gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak’ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetleri kapsamında ise;

- Hakurk bölgesinde 800 adet Doçka mühimmatı,

- Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde içerisinde çok sayıda mühimmat bulunan mağara,

- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise yine çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildiği açıklandı.