Teröre 12 ilde darbe: 78 barınma alanı imha edildi
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Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: “Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 12 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen ‘Kahramanlar-33’ operasyonlarında 78 barınma alanı imha edildi”
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