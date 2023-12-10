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    • Haberler > Gündem > Teröre 12 ilde darbe: 78 barınma alanı imha edildi

    Teröre 12 ilde darbe: 78 barınma alanı imha edildi

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    Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Teröre 12 ilde darbe: 78 barınma alanı imha edildi
    Terör Operasyonu, Bölcü Terör Örgütü

    İçişleri Bakanı Yerlikaya: “Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 12 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen ‘Kahramanlar-33’ operasyonlarında 78 barınma alanı imha edildi”

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