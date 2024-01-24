Polis Taksim Meydanı'na çıktı, herkese tek tek dağıttı

24 Ocak 2024 16:46 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 16:48

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, Taksim Meydanı'nda "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Uyuma Projesi", "Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi" ve KADES uygulamasının kullanımı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Bu kapsamda narko tırda ziyaretçilere, uyuşturucu madde bağımlığının zararlarıyla ilgili hazırlanan görsel videolar izletildi. Görevli polisler, internet kullanımı, hırsızlık, sahte para ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgi vererek broşür dağıttı.

Bilgilendirme noktasına gelen vatandaşlar da buradaki eğitimli dedektör köpeklere yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.