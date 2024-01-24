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    Polis Taksim Meydanı'na çıktı, herkese tek tek dağıttı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Taksim Meydanı'na çıkan polis ekipleri vatandaşlara uyuşturucunun zararları, hırsızlık ve KADES uygulaması hakkında bilgilerin yer aldığı broşür dağıttı.

    Polis Taksim Meydanı&#039;na çıktı, herkese tek tek dağıttı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, Taksim Meydanı'nda "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Uyuma Projesi", "Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi" ve KADES uygulamasının kullanımı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

    Polis Taksim Meydanı'na çıktı, herkese tek tek dağıttı

    Bu kapsamda narko tırda ziyaretçilere, uyuşturucu madde bağımlığının zararlarıyla ilgili hazırlanan görsel videolar izletildi. Görevli polisler, internet kullanımı, hırsızlık, sahte para ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgi vererek broşür dağıttı.

    Polis Taksim Meydanı'na çıktı, herkese tek tek dağıttı

    Bilgilendirme noktasına gelen vatandaşlar da buradaki eğitimli dedektör köpeklere yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    TaksimPolis
    Haberler > Gündem > Polis Taksim Meydanı'na çıktı, herkese tek tek dağıttı
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