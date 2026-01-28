İhlas Haber Ajansı
Polisten kaçarken kaza yaptı, yaya olarak kaçtı
Nevşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçarken bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası araçtan inen sürücü yaya olarak kaçtı.
Nevşehir 15 Temmuz Mahallesi 101. Sokak'ta 06 EZG 33 plakalı Seat marka otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeyken polis ekipleri sürücünün alkollü olabileceğini değerlendirerek 'dur' ihtarında bulundu.
EVİN DUVARINA ÇARPTI
İhtara uymayan sürücü ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekiplerinden kaçan sürücü, kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvarına çarptı. Kazanın ardından araçtan inen sürücü, yaya olarak mahalle aralarına kaçtı.
HER YERDE ARANIYOR
Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak otomobili otoparka çektirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
