Nevşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçarken bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası araçtan inen sürücü yaya olarak kaçtı.

Nevşehir 15 Temmuz Mahallesi 101. Sokak'ta 06 EZG 33 plakalı Seat marka otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeyken polis ekipleri sürücünün alkollü olabileceğini değerlendirerek 'dur' ihtarında bulundu.

EVİN DUVARINA ÇARPTI

İhtara uymayan sürücü ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekiplerinden kaçan sürücü, kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvarına çarptı. Kazanın ardından araçtan inen sürücü, yaya olarak mahalle aralarına kaçtı.

Polisten kaçarken kaza yaptı, yaya olarak kaçtı

HER YERDE ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak otomobili otoparka çektirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polisten kaçarken kaza yaptı, yaya olarak kaçtı

Haberle İlgili Daha Fazlası