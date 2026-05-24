Savaşta hasar gören Şam Kalp-Damar ve Halep Onkoloji hastanelerini Türkiye ayağa kaldıracak. Tıbbi cihaz ve ilaçların hibe edileceği hastaneleri, Türkiye’de en az beş yıl tecrübeli, çifte vatandaşlığa sahip başhekimler yönetecek.

Haber Merkezi / ANKARA - Suriye’nin Şam ve Halep şehirlerindeki iki hastanenin Türkiye tarafından yapılması ve işletilmesiyle ilgili protokol TBMM Başkanlığına sunuldu. Söz konusu hastaneler, savaşta zarar görmüş; savaşın getirdiği çetin şartlar sebebiyle de onarım ve inşaat süreçleri tamamlanamamıştı.

Protokole göre Türkiye, Şam’da 300 yataklı Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi ile 150 yataklı Halep Onkoloji Hastanesinin inşasını üstlendi. Hastanelerin hazırlanması ve işletilmesi için beş yıllık süreçte toplam 80 milyon dolar tahsis edilecek. Ayrıca Şam İbn Nefis Hastanesine de ilaç, tıbbi sarf ve cihaz desteği sağlanacak.

Protokolün gerekçesinde, “Hastanelerin inşası ve sonrasında işletilmesi, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve bölge halkının Türk sağlık sistemi kurumsal yapılarıyla tanıştırılması bakımından da önem arz etmektedir” denildi. Sağlık tesislerinin açılmasının, bölge halkının hayat kalitesini artıracağı, Türkiye’ye yönelik bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve sınır hattında sağlık güvenliğinin sağlanması açısından stratejik önem taşıdığı vurgulandı.

İLAÇLAR HİBE EDİLECEK

Hastanelerin tesliminden itibaren Şam Kalp ve Damar Hastanesi 90 gün, Halep Onkoloji Hastanesi ise 180 günde sağlık hizmeti sunumuna hazır hâle getirilecek. Tüm tıbbi cihaz, aşı, ilaç ve her türlü sarf malzemeleri; hastanenin durumu incelendikten sonra oluşturulacak liste doğrultusunda Türk tarafınca hibe kapsamında temin edilecek.

İKİ YIL ÜCRETSİZ HİZMET

Hastaneler ile Türkiye’deki eğitim ve araştırma hastaneleri arasında gerekli hâllerde iş birliği yapılabilecek. Hastanelerin başhekimleri Türkiye’de en az beş yıl tecrübesi olan çifte vatandaş (Suriyeli ve Türk) olacak. Hastanelerde iki sene boyunca ücretsiz hizmet sunulacak, sonrasında sunulacak hizmetler için ise hasta katılım payı, teşhis, tetkik ve tedavilere yönelik ücret tarifesi yürürlüğe girecek.

