Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Pusu kurarak Feray'ı katletmişti: Eski eş tutuklandı

Pusu kurarak Feray'ı katletmişti: Eski eş tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Pusu kurarak Feray&#039;ı katletmişti: Eski eş tutuklandı
Kadın Cinayeti, Acil Tıp Uzmanı, Adana, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ayrıldığı eşine pusu kurarak katleden Seçkin E. sağlık kontrollerinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde meydana gelen korkunç olayda, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 Sokak'ta bulunan Zakir Gergin Apartmanı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan acil tıp uzmanı doktor Feray Balkan (39), Gaziantep’e kendisini ziyarete gelen annesini evine bırakmak için kızı ve oğlu ile birlikte Adana’ya geldi.

ANNESİNİ VE ÇOCUKLARINI PUSUDAN KURTARDI

Apartmana geldiği sırada Feray Balkan, 1 sene önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı astsubay eşi Seçkin E.’nin apartman çevresinde kendisini beklediğini fark etti.

Bunun üzerine Balkan, annesi ve çocuklarına, "Siz yukarı çıkın. Ben geliyorum" dedi. Feray Balkan bu sırada ayrıldığı eşi Seçkin E. ile apartman girişinde konuştu. Konuşmayı bitirip asansöre yönelen Balkan’ı eski eşi, sırtından tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı.

TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Feray Balkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Seçkin E., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Büyükçekmece'de fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle fırına girdi - GündemFren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndüMİT'in Mossad operasyonunda tutuklanan eski polisin ifadesi! Her şeyi itiraf etti - GündemEski polis ifadesinde her şeyi itiraf ettiKılıçdaroğlu'nun "Alçak bir iftira" sözlerine Portakal'dan cevap: Entrikacı - Gündem"Alçak bir iftira" demişti! Kılıçdaroğlu'nu topa tuttuMurat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na istifa çağrısı - GündemKurum'dan İmamoğlu'na istifa çağrısıSondaj kazısından tarih fışkırdı! Yaklaşık 2 bin yıllık, hepsi mezarların içinden çıktı - GündemSondaj kazısından tarih fışkırdı! Yaklaşık 2 bin yıllık...Zimmetine para geçirmekle suçlanan belediye başkanı tutuklandı - GündemMakamında gözaltına alınan belediye başkanı tutuklandıFeray Kaplan cinayetinde acı detaylar: Kanlı pusuyu fark edip çocuklarını eve göndermiş - GündemKanlı pusuyu fark edip çocuklarını eve göndermiş
Sonraki Haber Yükleniyor...