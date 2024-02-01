'Ramazan Hoca'nın son paylaşımlarından... 'Dükkanıma gelip rahatsız ediyorlar'

Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı 'Ramazan Hoca'nın sosyal medyada 2 hafta önce paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 'Ramazan Hoca, "Benim dükkanıma kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Burada bizi rahatsız ediyorlar" diyor.

Diyarbakır Ulu Camii'de yaptığı konuşmalarla adını duyuran ve 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı yakalandı. Sosyal medyada, ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak paylaşımlar yapan Pişkin’in 2 hafta önce yayınladığı görüntü ortaya çıktı.

Pişkin, görüntülerde söylediği sözler nedeniyle rahatsız edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. İsmi önemli değil. Kendini bilmez, edepten, terbiyeden, ahlaktan yoksun insanlarla benim hiçbir ilişkim olamaz. Ne dünyada ne ahirette.

Güzel bir dille söylüyoruz. Ben bu yola yüce Allah’la geldim. Hiç kimseden korkum yok. Maalesef benim dükkanıma kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Cahiller Allah onları hidayet etsin. Geliyorlar burada ortalığı karıştırıyorlar. Biz de diyoruz; arkadaşlar bu konuyu kapatalım, ya sükunetle oturalım veya lütfen dağılalım. Ortalığı karıştırıcı, provokatif eylemler yapmayalım. Geliyorlar maalesef burada bizi rahatsız ediyorlar. Yapmış olduğun yanlışların hesabını nasıl vereceksin kıyamet gününde. İki elim yakanıza yapışacak."

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Ulu Camii'de yaptığı konuşmalarla adını duyuran ve sembol bir isim haline gelen Ramazan Pişkin, İstanbul'da kavga sırasında bıçaklanarak öldürülmüştü. Polis ekipleri, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Halil İbrahim Galya isimli vatandaş, "Dün akşam saat 20.00'da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonrada çıktık" demişti.

"Kendisinde biraz tedirginlik vardı, biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı" diyen Galya, "Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam Sirkeci’de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır’dan buraya taşındığını sordum. Bana 'orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Ramazan Hoca'nın katil zanlısının yakalandığını duyurmuştu.

İzlenen güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Razaman Hoca'yı öldürdüğü belirlenmişti.