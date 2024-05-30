Reisi'nin Türkiye vasiyeti ortaya çıktı! Büyükelçi Muhammed Hasan Habibullahzad açıkladı

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Suikast mı kaza mı? Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön rapor çıktı

Suikast mı kaza mı? Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön rapor çıktı

TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleriyle beraber İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ile bir araya geldi. Habibullahzade yaptığı açıklamada, "Şehit Cumhurbaşkanımız Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde gereken her türlü adımın atılması hususunda bana direktif vermişti. Bu vasiyeti yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz" dedi.

TBMM Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleriyle beraber İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ve beraberindeki heyetle yemekte bir araya geldi.

Türkmenoğlu, yaptığı konuşmada, Büyükelçi Habibullahzade'nin 1 yılı aşkın süredir Türkiye'de görev yaptığını ve göreve başladığı günden beri sıcak diyaloğunu hissettiklerini belirtti.

Merhum Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye'yi ziyaretinde 10'a yakın anlaşma imzalandığını anımsatan Türkmenoğlu, "Türkiye ile İran arasındaki ilişkinin bir şekilde anlaşmalarla güçlendiğini gördük." diye konuştu.

Dostluk grubu heyetinin büyükelçiliği ve İran'ı ziyaret ettiğini belirten Türkmenoğlu, kendilerinin çok sıcak karşılandığını ve yapılan görüşmelerdeki projelerden oldukça etkilendiklerini aktardı.

"REİSİ'NİN TÜRKİYE VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEĞİM"

Habibullahzade, helikopter kazasında Türkiye'nin de en değerli dostlarını kaybettiğini söyleyerek, "Hem şehit Cumhurbaşkanımız hem şehit Dışişleri Bakanımız, İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde gereken her türlü adımın atılması hususunda bana direktif vermişlerdi. Bize verdikleri direktifi bir vasiyet olarak algılayacağız, bundan sonra bu vasiyeti yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz." şeklinde konuştu.

REİSİ HELİKOPTER KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı töreninden dönerken geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kazada Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte 8 yetkili de yaşamını yitirmişti.

Genelkurmay Başkanlığı, 24 Mayıs'ta yayımladığı kazanın nedenlerini araştıran ilk ön inceleme raporunda, helikopterin parçalarında mermi veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığını bildirmişti.

REİSİ'NİN YERİNİ TÜRK AKINCI BULDU

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasında enkazın bulunduğu bölgeyi tespit eden Akıncı İHA'nin yaptığı uçuşu, 2,8 milyon kişi tarafından takip edildi.