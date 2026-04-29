Menajer Ayşe Barım davasıyla gündeme gelen sektöre neşter vuruluyor. Tekelleşme kırılacak. Yapım ve dağıtım faaliyetleri ayrılacak. Platformların yeni yapımcı ve oyuncularla çalışması teşvik edilecek.

CEMAL EMRE KURT- Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, cast ajanslarından dijital platformlara, sinema salonlarından müzik servislerine kadar geniş bir alanda düzenleme yapılacağını açıkladı.

Dizi ve film sektöründe yapısal sorunlar bulunduğunu söyleyen Küle “Cast ajansları ile menajerlik hizmetleri aynı çatı altında olmayacak.

Rekabet Kurumu'ndan görsel medyaya köklü düzenleme: Dizi ve filmlere neşter

Sanat dünyasında rekabetçi şartlar oluşturacağız. Münhasırlık anlaşmalarını kısıtlayacağız. Yapım ve dağıtım faaliyetleri ayrılacak. Platformların yeni yapımcı ve oyuncularla çalışmasını teşvik edeceğiz. Amacımız küçük oyuncuların önünü açmak ve rekabeti güçlendirmek” dedi.

Bu düzenlemelerle Ayşe Barım olayı gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Sektörde tekelleşmeye sebep olmak ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırmakla suçlanan ID Danışmanlık Limited Şirketi kurucusu ve ortağı Ayşe Barım, Gezi Olayları’nın planlayıcılarından olmakla yargılanıyor.

Ayşe Barım

REKLAM PİYASASI MASADA

Reklam gelirlerinin hızla dijital platformlara kaydığına dikkat çeken Küle “Dijital piyasalar çok hızlı değişiyor. Altı ayda bile tüm sistem değişebiliyor. Bundan birkaç yıl önce çevrim içi reklamlarla ilgili çalıştay yaptık ancak yeni bir çalışmaya ihtiyaç duyuyoruz. Haziran ayında Ankara’da yeni bir çalıştay düzenlenecek” diye konuştu.

