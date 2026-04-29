Ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı ve bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması beklenen 14 maddelik mali torba teklifi ile yatırım, ihracat ve finans alanlarında kapsamlı bir dönüşüm hedefleniyor.

ESMA ALTIN - Vergisel teşvikleri merkeze alan düzenleme ile Türkiye’yi uluslararası sermaye için daha rekabetçi bir merkez hâline getirilmesi amaçlanıyor.

Düzenleme kapsamında, İstanbul Finans Merkezinin (İFM) mevcut yapısını güçlendirmek için transit ticaretten elde edilen kazançlara tanınan yüzde 50 kazanç istisnası yüzde 100’e çıkarılacak. 2031’de bitecek istisna süresi 2047’ye uzatılacak.

“Nitelikli hizmet merkezleri” modeli de torba teklifin önemli ayaklarından biri olarak öne çıkıyor. Çok uluslu şirketlerin yönetim, finans, danışmanlık, tedarik zinciri ve insan kaynakları gibi operasyonlarını Türkiye’den yürütmesini teşvik etmeyi amaçlayan bu modelde, yurt dışına hizmet verip gelirinin en az yüzde 80’ini yurt dışından elde eden şirketlere İFM’de faaliyette bulunuyorsa yüzde 100, dışında ise yüzde 95 oranında 20 yıl boyunca kurumlar vergisi indirimi uygulanacak. Nitelikli personele asgari ücretin 4 katı kadar ücret istisnası sağlanacak. Bu şekilde, Türkiye’nin yüksek katma değerli iş gücü için cazip hâle getirilmesi hedefleniyor.

İHRACATÇIYA DÜŞÜK VERGİ

Hâlihazırda yüzde 25 olan kurumlar vergisi imalatçı ihracatçılar için yüzde 9, diğer ihracatçı kurumlar için yüzde 14 olarak uygulanacak. Ekonomi çevreleri, bu düzenlemenin Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme stratejisini destekleyeceğini ve özellikle küresel rekabetin yoğun olduğu sektörlerde maliyet avantajı sağlayacağını ifade ediyor. Paket kapsamında yer alan bir diğer önemli düzenleme, yurt dışından Türkiye’ye gelecek sermaye ve bireysel yatırımcıları teşvik etmeye yönelik. Buna göre, yurt dışından gelecek gerçek kişilerin, Türkiye’ye gelmeden önceki son 3 yıl boyunca Türkiye’de vergi mükellefi olmaması şartıyla 20 yıl boyunca yurt dışı kaynaklı gelir ve kazançları için Türkiye’de vergilendirilmemesi, yalnızca varsa ülke içi gelirlerinin vergilendirilmesi, bu kapsama giren kişiler için Türkiye’de veraset yoluyla intikal vergisinin yüzde 1 olarak uygulanması sağlanacak.

Ayrıca torba teklifte, yurt dışında bulunan finansal varlıkların Türkiye’ye getirilmesini kolaylaştıracak düzenlemeler de yer alıyor. Para, altın ve menkul kıymet gibi varlıkların ülkeye kazandırılmasına yönelik güvencelerin artırılmasıyla, ekonomiye ilave kaynak girişinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası