Hürmüz Boğazı krizi sonrası Körfez’e ihracatta sert düşüş yaşandığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı. Buna göre tır şoförlerine 15 günlük transit vize sağlanacak, böylece Körfez'e kara yoluyla teslim süresi 3-4 güne düşecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da düzenlenen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İKMİB) İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, küresel krizlerin ticaret üzerindeki etkilerini ve Türkiye’nin aldığı önlemleri değerlendirdi.

İHRACATTA CİDDİ DÜŞÜŞ

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan geçiş kısıtlamalarının bölge ticaretini olumsuz etkilediğini belirten Bolat, özellikle Körfez ülkelerine ihracatta ciddi düşüş yaşandığını söyledi. Mart ayında söz konusu ülkelere yapılan ihracatın yıllık bazda yüzde 36,5 azalarak 1,2 milyar dolara gerilediğini aktaran Bolat, ithalatın ise enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükseldiğini söyledi.

KÖRFEZ'E TİCARETTE 'TIR' HAREKATI

Bu süreçte alternatif ticaret yolları için yoğun diplomasi yürüttüklerini dile getiren Bolat, Suudi Arabistan ile varılan anlaşmayı kamuoyuyla paylaştı. Bolat, “Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için Suudi Arabistan hükümetiyle yaptığımız görüşmeler neticesinde, kara yoluyla transit ticaret kapsamında tüm tır şoförlerimiz için 15’er günlük transit geçiş vizeleri sağladık” dedi.

GÜBRE TEDARİKİNDE KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Yeni uygulamayla Türkiye’den çıkan kara yolu taşımacılığının hız kazanacağını vurgulayan Bolat, Körfez ülkelerine ulaşım süresinin 3-4 güne kadar düşeceğini belirtti. Düzenlemenin hem ihracat hem de ithalat açısından önemli avantajlar sağlayacağını ifade eden Bolat, özellikle gübre tedarikinde de kolaylık yaşanacağını kaydetti.

Bakan Bolat ayrıca, Suriye üzerinden transit taşımacılığın yeniden başlamasının da lojistik açıdan kritik bir adım olduğunu söyledi. Türkiye’den çıkan kamyonların Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan üzerinden Körfez’e hızlı şekilde ulaşabileceğini belirten Bolat, bu gelişmenin bölge ticaretini canlandıracağını ifade etti.

KRİZLERİ FIRSATA ÇEVİRME KABİLİYETİ

Küresel krizlere rağmen Türkiye ekonomisinin dirençli yapısını koruduğunu vurgulayan Bolat, enerji arzında yaşanan sıkıntıların alınan önlemler sayesinde vatandaşlara yansıtılmadığını söyledi. Türkiye’nin krizleri fırsata çevirme kabiliyetine sahip olduğunu belirten Bolat, bölgedeki normalleşmeyle birlikte ülkenin lojistik ve tedarik güvenliği açısından daha güçlü bir konuma ulaşacağını sözlerine ekledi.

