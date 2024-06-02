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Rekorun sahibi yine değişmedi! Termometreler 44 dereceyi gösterdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Rekorun sahibi yine değişmedi! Termometreler 44 dereceyi gösterdi
Adana, Sıcaklık Rekoru, Yüzme, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da termometreler 44 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar uyarılara aldırış etmeden sulama kanallarında yüzdü.

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı. Termometreler 44 dereceyi gösterirken, sıcakların artmasıyla birlikte her yıl yaklaşık 30 kişinin boğularak hayatını kaybettiği kanallara akın eden gençler yüzerek serinledi. Kalabalık halde yüzen ve kanala atlayan gençler, boğulma vakalarının kendilerini korkutmadığını söyleyerek yüzmeye devam etti.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise parklarda bulunan ağaçların gölgesinde sohbet etti. Yetkililerin ise öğle saatlerinde dışarıya çıkılmamasına yönelik uyarılarda bulunduğu kentte, sıcaklığın önümüzdeki günlerde daha da yükseleceği bildirildi.

'DAYANAMIYORUZ, KLİMADAN UZAKLAŞAMIYORUZ'

Sulama kanalına giren Ahmet Çelik kanallarda yüzmekten korkmadıklarını belirterek, "Adana çok sıcak, serinlemeye giriyoruz. Hava 44 derece, ne yapalım? Haftada 2-3 kez geliyoruz. Havuz sıkıcı geliyor. Burada yüzmekten korkmuyoruz, korkanın çocuğu olmaz" dedi

Pikniğe gitmek üzere dışarı çıktığını belirten Arzu Ünlü ise MS hastası olduğunu ve çok fazla sıcağa çıkamadığını belirterek, "Çok aşırı derecede sıcak. Henüz haziran ayının başındayız. Aşırı sıcaktan dolayı dayanamıyoruz. Ben temmuz ve ağustos aylarını düşünemiyorum. Adana resmen yanıyor. Adanalı olarak alışkınız ama yine de çok sıcak. Dayanamıyoruz, klimadan uzaklaşmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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