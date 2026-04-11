Can Holding soruşturmasında tutuklanan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver'in ardından genel kurulun toplanması için verilen 3 aylık süre doldu. Kurulun toplanmaması sebebiyle mahkeme tarafından derneğe kayyım atandı.

Can Holding soruşturması kapsamında Marmara Kapalı Cezaevi’nde yatan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver’in tutuklu bulunmasının nedeniyle genel kurul yapamaması üzerine Ali Rıza Aral, mahkemeye başvurdu.

GENEL KURUL YAPMADILAR

3 ay içinde genel kurul yapılmadığı için Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne kayyım atandı.

Aral tarafından Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne verilen şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Davalılardan Remzi Sanver, 17 Ekim 2025 tarihinde hakkında ileri sürülen iddialar sebebiyle tutuklanıp, cezaevine konulmuştur. Bu suretle Dernek Başkanlığını ifa edemez haldedir. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Tüzüğünün 28'nci maddesi hükmü "Büyük üstatlık makamı, ölüm, istifa veya başka bir sebeple boşaldığı takdirde 3 ay içerisinde Büyük Loca toplantıya çağrılır ve Büyük Üstat seçimi yapılır" şeklinde hüküm ifade etmektedir. Yukarıda arz ettiğimiz gibi Remzi Sanver'in tutuklanması üzerine tüzükte yazılan 3 ay süresi 20 Ocak 2026 gününde dolduğu halde herhangi bir istifa olmadığı ve Dernek Başkanlığı boşta kaldığı söz konusu olduğundan seçim yapılamamıştır. Bu nedenle, Dernek Başkanlığına seçim yapılması şarttır. Yönetim Kurulu, tüzükteki bu maddeye rağmen Genel Kurulu toplantıya çağırmadığından mütevellit bu başvuruyu yapma zarureti doğmuştur."

Remzi Sanver

KAYYIM ATANDI

Verilen dilekçe üzerine İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından derneğin 28. Maddesine dayanarak yaklaşık 6 aydır başkanı cezaevinde olduğu için uzun süredir genel kurul yapamayan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne geçici süreyle kayyım atandı.

Yapılan şikayetle ilgili duruşma ise 20 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Sanver, Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ile 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla 17 Ekim 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

Remzi Sanver tutuklanmıştı! Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneğine kayyım atandı

REMZİ SANVER KİMDİR?

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver, "Büyük üstat" olarak kabul ediliyor. 1970 yılında İstanbul’da doğan Sanver, Galatasaray Lisesi ardından da Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi.

Doktorasını aynı üniversitenin Ekonomi Bölümü’nde tamamlayan Remzi Sanver, 2006'da profesör oldu.

İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bildiği öğrenilen Sanver; 2011-2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.

Öte yandan Sanver aynı zamanda eski Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nin resmi sitesinde Sanver için şu ifadeler kullanılmış:

"​1991 yılında İstanbul'da, Ülkü Locası’nda tekris edilmiş, locasında çeşitli görevlerde bulunmuş ve 2003-2005 döneminde Üstad-ı Muhteremlik yapmıştır. 2007-2009 yıllarında Büyük Sekreterlik görevinde bulunmuş, 2010-2013 yıllarında Büyük Üstatlık yapmıştır"

Haberle İlgili Daha Fazlası