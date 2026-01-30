Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle kafe ve restoranlarda servis, masa ve kuver ücreti uygulamasına son verildi. Yiyecek-içecek işletmeleri, menüde yer alsa bile müşteriden hiçbir ad altında ek ücret talep edemeyecek.

Uzun süre tartışma konusu olan servis-masa ücreti ve kuver bedeline son verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi.

Yeni düzenleme kapsamında lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerin, tüketicilerden servis ücreti, masa ücreti, kuver bedeli veya benzeri adlar altında herhangi bir ilave ücret talep etmesi yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

