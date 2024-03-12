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Haberler > Gündem > Saadetin İBB adayı Birol Aydın, en büyük vaadini TGRT Haber'e özel açıkladı: Nüfusu 10 milyona düşüreceğiz

Saadetin İBB adayı Birol Aydın, en büyük vaadini TGRT Haber'e özel açıkladı: Nüfusu 10 milyona düşüreceğiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul, Aydın, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Saadet Partisi İBB adayı Birol Aydın, TGRT Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu. En büyük vaadini açıklayan Aydın, İstanbul'da nüfusun kademeli olarak 10 milyona düşürüleceğini söyledi.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kala Saate Partisi İBB adayı Birol Aydın, saha çalışmalarını anlattı.

"İNSANIMIZ YORGUN"

Aydın, "İstanbul yorgun ve bitkin. Ekonomik şartlar ve 4-5 yıldır uygulanan yanlış politikalar nedeniyle insanımızda bir kaygı var.
İnsanımız yorgun... Kararsızlık var. Önemli ölçüde de seçmende bir küskünlük var. " dedi.

İstanbul'a dair projelerini anlatan Aydın, "Başka bir İstanbul mümkün' sloganıyla yola çıktık. Saadet Partisi olarak biz İstanbul'un sorunlarını iki kategoride ele aldık; Acil olanlar ve kalıcı olanlar. Devlet okulları ve özel okullar arasında birçok acıdan makas açığı var. Birçok devlet okulunda hijyen eksikliği var." ifadelerini kullandı.

"NÜFUS KADEMELİ OLARAK 10 MİLYON'A DÜŞÜRÜLMELİ"

Aydın açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İstanbul'a asıl sözümüz, rant kafasını ortadan kaldırmak. 160-170 milyon liralık evler yapılıyor. Bunların yerine sosyal konut neden yapılmadı? İnsanlar açlıkla kıvranırken biz niye ultra lüks binalar dikiyoruz? Yazıktır, günahtır. 
Yeşil alan dediğimiz zaman kentte yapıların arasında, betona gömülmüş küçük alanlar geliyor aklımıza. İstanbul'da kilometre başına 3 bin insan düşüyor. Bu yere Türkiye'nin 5'te 1'ini sığdırmışız. Bütün o mega projeler İstanbul'a karşı ihanettir. En büyük vaadimiz, nüfusun kademeli olarak 10 milyona çekilmesidir. Bunu yaparken Anadolu'da kalkındırma merkezli oluşturacağız, iş olanakları sağlayacağız."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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