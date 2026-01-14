CHP'de 'üye sayısı' paniği yaşanıyor. CHP'ye son 6 ayda üye olan kişi sayısı Saadet Partisi ile Anahtar Parti’nin bile gerisinde kaldı. Yaşanan gelişme parti yönetimini kırmızı alarma geçirdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 Ocak'ta açıklanan verilere göre CHP'ye son 6 ayda yalnızca 19 bin kişi üye oldu. AK Parti ise bu süreçte 664 bin üyeyi bünyesine kattı. CHP'nin yeni üye kayıtlarında Saadet Partisi ve Anahtar Parti'nin bile gerisinde kalması, genel merkezde kriz oluşturdu.

Saadet Partisi 67 bin, Anahtar Parti ise 62 bin yeni üye ile CHP'yi geçmeyi başarırken, son güncelleme ile AK Parti'nin toplam üye sayısı 11,5 milyonu aştı. CHP ise 1,9 milyonda kaldı.

YENİ ÜYE KAMPANYASI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Sabah'ta yer alan habere göre CHP içerisinde geçen hafta hemen hemen her gün gerçekleştirilen toplantılarda söz konusu durumun da ana gündem maddeleri arasında yer aldığı öğrenildi. Partili kurmaylar arasında "Neden üye sayımız artmıyor?" sorusuna cevap aranırken, yeni üye kampanyası için de düğmeye basıldı.

"Anketlerde birinci partiyiz" iddiasını sık sık dile getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in üye sayısındaki büyük çelişki sebebiyle yeni üye kampanyasına büyük hassasiyet gösterdiği bildirildi.

ÖRGÜTE SERT UYARI

Yeni üye kampanyasının detayları ve kapsamının ilk MYK toplantısında netleşmesi beklenirken, partili kurmayların ise il örgüt temsilcilerine, "Seçmen size gelmiyorsa, siz seçmene gideceksiniz" şeklinde talimatlar verdiği ve daha sıkı çalışmaları yönünde telkinlerde bulunduğu öğrenildi.

