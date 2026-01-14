CHP lideri Özgür Özel, Ankara’nın barajlarındaki suyu çeşmeye getiremeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı korumak isterken komik bir vaatte bulundu.

Özgür Özel “Mansur Yavaş tedbirlerini aldı. Rakamları şeffaflıkla paylaşıp o sorunu çözdü. Her sorunu çözdüğümüz gibi, su sorununu da iktidara geldiğimizde çözeceğiz” dedi.

Ankara’da günlerce süren su kesintileri nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlar sosyal medyadan Özgür Özel’in sözlerine tepki gösterdi.

CHP lideri Özgür Özel

“ÖNCE BORÇLARINIZI ÖDEYİN!”

Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, muhalefetin Meclis’teki tutumunu eleştirdi. CHP’li belediyelerin SGK borçlarına dikkat çeken Bakan Işıkhan “Bugün emeklilere, emekli maaşı ödeyen SGK’ya en fazla borcu olan kurumlar, artık çok iyi bildiğiniz gibi CHP’li belediyelerdir. Siz Meclis’te nöbet tutacağınıza önce emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin. Başkanlarınızdan hesap sorun” dedi.

KURULTAY DAVASI ERTELENDİ

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin ara karar açıklandı. Lütfü Savaş’ın mağdur sıfatıyla dosyaya taraf olmasına karar verilirken duruşma 23 Şubat’a ertelendi.

