Balıkesir'de düşen F-15 uçağının pilotu Binbaşı İbrahim Bolat şehit olmuş, dün İzmir'de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Şarkıcı Sabahat Akkiraz, Bolat ailesinin cemevi talebinin reddedildiğini iddia ederken DMM'den jet yalanlama geldi. Açıklamada, "Şehidimizin ailesi tarafından cenaze töreninin cemevinde gerçekleştirilmesine dair herhangi bir talep söz konusu olmamıştır" denildi.

Önceki gün Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-15 uçağımızda pilotumuz Binbaşı İbrahim Bolat şehit olmuştu. Bolat dün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Bolat için ikindi namazında Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

'CEMEVİ' İDDİASI GÜNDEM OLDU

Öte yandan şarkıcı Sabahattin Akkiraz, Bolat'ın Alevi olduğunu ve cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmediğini iddia etti. Bu çirkin iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden jet yalanlama geldi.

Sabahat Akkiraz'ın şehidimizle ilgili 'cemevi' iddiası yalanlandı!

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmeyip camide gerçekleştirildiği” yönündeki iddialar doğru değildir.

Şehitlerimizin cenaze törenleri, değerli ailelerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Şehit pilotumuzun ailesi tarafından cenaze töreninin cemevinde gerçekleştirilmesine dair herhangi bir talep söz konusu olmamıştır.

"DAHA ÖNCE CEMEVİNDEN ŞEHİT UĞURLANDI"

Ayrıca daha önce şehitlerimiz için ailelerinin talepleriyle cemevlerinde törenler düzenlenmiştir. Konuya dair dolaşıma sokulan asılsız içerikler, kamuoyunu yanıltmaya; birlik ve beraberliğimize zarar vermeye yönelik kasıtlı dezenformasyonlardır. Provokasyon yapan ve halkı yanıltıcı bilgi yayan bu hesaplara yönelik yasal işlemler başlatılmıştır."





