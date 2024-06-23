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Sadece selfie yapmak istemişti: Sonu derede bitti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sadece selfie yapmak istemişti: Sonu derede bitti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muş'ta bir vatandaş selfie yapmak isterken dengesini kaybederek dereye düştü. Yaralana vatandaşın tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor.

Muş merkez Karşıyaka Mahallesi Lale Vadisi'nde meydana gelen olayda, dere kenarında cep telefonuyla özçekim yapmak istediği öne sürülen Z.A., dengesini kaybederek derenin içine düştü.  

Birlikte olduğu arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, dereye inerek Z.A.'yı yaklaşık yarım saatlik çalışma ile çıkardı. Genç kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Z.A.'nın tedavisi devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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