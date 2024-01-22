Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında karar açıklandı

22 Ocak 2024 16:47 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 17:26

Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme kararında Mahmutyazıcıoğlu’na ateş eden Kadir Yasak’ın müebbet hapis ile 15 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.

Silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında biri firari 19 sanık hakkında dava açılmıştı.

Hazırlanan iddianamede 2 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya, 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6'şar aya, 8 sanığın 5'er yıla, bir sanığın da 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.