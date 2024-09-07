Samsun'da taş ocağında patlama! Araçlara taş yağdı, yaralılar var
Samsun'daki taş ocağında patlatma meydana geldi. O sırada fırlayan taşlar araçlara çarptı. Olayda 4 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.
Samsun’da taş ocağında iş makinesinin çalışması sırasında patlama meydana geldi.
Patlama sonucu Samsun-Ordu karayoluna taşlar düştü. Taşlar yoldan geçen araçlara isabet ederken, olayda toplam 4 kişi yaralandı.
TAŞ OCAĞI'NDA PATLAMA
Olay, Samsun Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde dolum tesisi karşısında bulunan Özön Taş Ocağı’nda saat 17.15’te patlama meydana geldi.
112’ye yapılan patlama ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
FIRLAYAN TAŞLAR ARAÇLARI EZDİ
Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin kaya kırma çalışması sırasında patlama yaşandı.
Patlama sonucu kaya parçaları Samsun-Ordu karayoluna savruldu. Yoldan geçen araçların üzerine taş yağdı.
4 KİŞİ YARALANDI
Taşlar Özbekistan plakalı bir tır ile 34 YS 3119 plakalı otomobile isabet etti.
Otomobilde bulunan 2'si yolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Trafik, kontrollü olarak verildi. Yolda uzun araç konvoyu oluştu.
Bir süre sonra durdurulan trafikte temizlik görevlileri yoldaki kaya parçalarını toplayarak trafiği güvenli bir şekilde açtı.
PATLAMA SEBEBİ NETLEŞMEDİ
Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yetkililer, patlamanın sebebi olarak daha önce kayanın arasına yerleştirilen patlamamış dinamite iş makinesi kırıcısının isabet etme ihtimali üzerinde duruyor.
Kaynak: Ajanslar