Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Samsun'da taş ocağında patlama! Araçlara taş yağdı, yaralılar var

Samsun'da taş ocağında patlama! Araçlara taş yağdı, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Ajanslar

Samsun'daki taş ocağında patlatma meydana geldi. O sırada fırlayan taşlar araçlara çarptı. Olayda 4 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Samsun’da taş ocağında iş makinesinin çalışması sırasında patlama meydana geldi.

Patlama sonucu Samsun-Ordu karayoluna taşlar düştü. Taşlar yoldan geçen araçlara isabet ederken, olayda toplam 4 kişi yaralandı.

TAŞ OCAĞI'NDA PATLAMA

Olay, Samsun Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde dolum tesisi karşısında bulunan Özön Taş Ocağı’nda saat 17.15’te patlama meydana geldi.

112’ye yapılan patlama ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun'da taş ocağında patlama! Araçlara taş yağdı, yaralılar var - 1. Resim

FIRLAYAN TAŞLAR ARAÇLARI EZDİ

Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin kaya kırma çalışması sırasında patlama yaşandı.

Patlama sonucu kaya parçaları Samsun-Ordu karayoluna savruldu. Yoldan geçen araçların üzerine taş yağdı.

4 KİŞİ YARALANDI

Taşlar Özbekistan plakalı bir tır ile 34 YS 3119 plakalı otomobile isabet etti.

Otomobilde bulunan 2'si yolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da taş ocağında patlama! Araçlara taş yağdı, yaralılar var - 2. Resim

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Trafik, kontrollü olarak verildi. Yolda uzun araç konvoyu oluştu.

Bir süre sonra durdurulan trafikte temizlik görevlileri yoldaki kaya parçalarını toplayarak trafiği güvenli bir şekilde açtı.

PATLAMA SEBEBİ NETLEŞMEDİ

Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, patlamanın sebebi olarak daha önce kayanın arasına yerleştirilen patlamamış dinamite iş makinesi kırıcısının isabet etme ihtimali üzerinde duruyor.

Samsun'da taş ocağında patlama! Araçlara taş yağdı, yaralılar var - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
Ukrayna-Rusya savaşı sona mı eriyor? Zelenskiy, ateşkes planını duyurdu: Biden ile paylaşmak istiyorumSivas'ta korkutan deprem! AFAD son dakika duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sivas'ta korkutan deprem! AFAD son dakika duyurdu - GündemSivas'ta korkutan deprem! AFAD son dakika duyurduMeteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul ve Ankara'ya sağanak yağış geliyor - Gündemİstanbul ve Ankara'ya sağanak yağış geliyorBomba ihbarı sonrası 25 saatlik bekleyiş! Erzurum'a acil iniş yapan yolcular Almanya'ya uçtu - GündemErzurum'da 25 saatlik bekleyiş son bulduZonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük! Acı haber geldi 1 madenci öldü - GündemZonguldak'ta kaçak maden ocağında facia!Bakan Tunç, Engin Polat'ın tahliyesini değerlendirdi: İtiraz edildi, suçsuz olduğu anlamına gelmez - Gündem"İtiraz edildi, suçsuz olduğu anlamına gelmez"Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi! Ölü ve onlarca yaralı var - GündemTarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...