Sanal devriyeden büyük operasyon! 33 siteye erişim engeli getirildi
Kırşehir’de Siber Suçlarla Mücadele ekipleri düğmeye bastı. Yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 33 internet sitesi erişime kapatıldı.
Kırşehir’de yasa dışı bahisle mücadele kapsamında önemli bir adım atıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye çalışmaları sonucunda, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı belirlenen 33 internet sitesi tespit edildi.
HEPSİNE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
Yapılan incelemelerin ardından söz konusu siteler hakkında işlem başlatılırken, Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla bu sitelere erişim engeli getirildi.
SIRADA ŞÜPHELİLERDE!
Ekipler, sitelerle bağlantılı kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sosyal medya ve internet siteleri üzerinden yapılan yasa dışı bahis reklamlarında son dönemde ciddi artış yaşanması üzerine ekiplerin çalışmalarını hızlandırdı. Siber ekipler, “sanal devriye” yöntemiyle bu tür içerikleri anlık olarak takip ediyor ve hızlı müdahale ediyor. Bu sitelerin çoğunun yurt dışı bağlantılı olması dikkat çekerken kullanıcıları yüksek kazanç vaadiyle tuzağa düşürüldüğü gözlemleniyor.