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Sandıktan CHP çıkmıştı! İtirazlar kabul edildi, Ardahan'da seçim yenilenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sandıktan CHP çıkmıştı! İtirazlar kabul edildi, Ardahan&#039;da seçim yenilenecek

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sandıktan CHP'nin birinci çıktığı Ardahan'da AK Parti, seçim sonuçlarına itiraz etti. İtirazların kabul edilmesi ile birlikte seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Ardahan, yeniden sandık başına gidecek.

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gitti. Milyonlarca vatandaşın oy kullandığı seçimlerde yerel yönetimler belirlendi. Ardahan'da ise kesin olmayan sonuçlara göre; CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.

AK Parti İl Başkanlığı, sonuçların açıklanması ile birlikte tüm sandıkların yeniden sayımı ve seçimin iptali için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti. Kurul, AK Parti'nin itirazlarını kabul etti ve seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

"İTİRAZLAR GEREKÇELİ VE HUKUKA UYGUNDUR"

AK Parti Ardahan Seçim İşleri Başkanı Avukat Mehmet Kurukaya, tüm evrakların delil olarak sunulduğunu ifade etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Yapmış olduğumuz itiraz oy çokluğuyla kabul görerek, seçimin yenilenmesine karar verilmiştir. Verilen bu karardan da anlaşılacağı üzere, yapmış olduğumuz itirazlar gerekçeli ve hukuka uygundur. Söz konusu karar, İl Seçim Kuruluna itiraz yolu açık olmak üzere verilmiş olup itiraz sürecinin tamamlanması beklenmektedir."

AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar da kararın kısa süre önce kendilerine ulaştığını belirterek, "Ancak karşı tarafın, İlçe Seçim Kurulunun iradesini yok sayarak toplumu manipüle etmeye çalıştığını gördük" ifadelerini kullandı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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