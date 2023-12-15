Şanlıurfa'da silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı ve gözaltılar var

15 Aralık 2023 00:11 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 00:16

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Kimlikleri tespit edilemeyen kişi veya kişiler geldikleri iş yerine silahla rastgele ateş açtı.

Açılan ateş sonucu işyerinde bulunan Hamza Ç., İbrahim Ç., Mehmet Emin Ç., Erol A. ile Fırat Y. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

6 GÖZALTI VAR

Olay yerinde inceleme yapan polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.