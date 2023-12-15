Şanlıurfa'da silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı ve gözaltılar var
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Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ekipler çalışmalar sonucu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Kimlikleri tespit edilemeyen kişi veya kişiler geldikleri iş yerine silahla rastgele ateş açtı.
Açılan ateş sonucu işyerinde bulunan Hamza Ç., İbrahim Ç., Mehmet Emin Ç., Erol A. ile Fırat Y. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
6 GÖZALTI VAR
Olay yerinde inceleme yapan polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.