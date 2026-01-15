Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammad Raza Hayat Harraj, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin aylar süren görüşmelerin ardından üçlü bir savunma anlaşması taslağı hazırladığını doğruladı. Harraj, taslağın halen incelendiğini ve tam bir uzlaşma gerektirdiğini ifade etti.

DIŞ HABERLER - Pakistan Savunma Sanayi Bakanı Muhammad Raza Hayat Harraj, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin yaklaşık bir yıllık görüşmelerin ardından bir savunma anlaşması taslağı hazırladığını ve bunun son iki yılda bölgesel şiddetin tırmanmasına karşı bir kalkan arayışında olduklarının bir işareti olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

PAKİSTAN-SUUDİ ARABİSTAN ANLAŞMASINDA AYRI BİR TASLAK

Reuters'e konuşan Raza Hayat Harraj, üç bölgesel güç arasındaki potansiyel anlaşmanın, geçen yıl açıklanan Suudi Arabistan-Pakistan ikili anlaşmasından ayrı olduğunu söyledi. Anlaşmanın tamamlanması için üç devlet arasında nihai bir uzlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Harraj bir röportajda, "Pakistan-Suudi Arabistan-Türkiye üçlü anlaşması zaten hazırlık aşamasında olan bir şey" dedi.

Pakistanlı Bakan "Taslak anlaşma zaten bizde mevcut. Taslak anlaşma Suudi Arabistan'da da mevcut. Taslak anlaşma Türkiye'de de mevcut. Ve her üç ülke de görüşmelerini sürdürüyor. Bu anlaşma son 10 aydır ortada." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

BAKAN FİDAN ANLAŞMAYI DOĞRULAMIŞTI

Perşembe günü İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, üç taraf arasında yapılan görüşmelere ilişkin medyada çıkan haberler hakkında sorulan bir soruya cevap veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmelerin yapıldığını ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Fidan, bölgede dış hegemonyaların ortaya çıkmasına veya terörizmden kaynaklanan savaşlara ve istikrarsızlığa yol açan "çatlaklar ve sorunlar" oluşturan güvensizliğin üstesinden gelmek için daha geniş bölgesel işbirliğine ve güvene ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bakan Fidan, "Tüm bunların sonunda şöyle bir önerimiz var: Tüm bölgesel ülkeler bir araya gelerek güvenlik konusunda bir iş birliği platformu oluşturmalıdır" dedi. Fidan ilgili ülkelerin "birbirlerinden emin olmaları" halinde bölgesel sorunların çözülebileceğini de sözlerine ekledi.

Fidan, Pakistan veya Suudi Arabistan'ın adını doğrudan anmadan, "Şu anda toplantılar, görüşmeler var ama henüz hiçbir anlaşma imzalamadık. Cumhurbaşkanımız'ın vizyonu, daha geniş ve büyük bir iş birliği ve istikrar oluşturan kapsayıcı bir platformdur" sözlerini kullandı.

