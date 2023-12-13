Seçil Erzan'a rakip! 100 milyon dolarlık vurgunda 200 kişi mağdur oldu

13 Aralık 2023 14:50 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 14:55

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son günlerde Türkiye'nin gündemini meşgul eden ve eski banka müdürü Seçil Erzan'ın başrolünde bulunduğu 'sahte fon dolandırıcılığı' benzer olayların gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Kadıköy'de bir kamu bankası çalışanının da 200 kişiyi 100 milyon dolandırıp kayıplara karıştığı iddia edildi.

İddialara göre; ilçedeki bir kamu bankasında personel olarak çalışan Ümit G., 2017 yılında 'yüksek kar vaadi' ile yaklaşık 200 kişiyi 100 milyon dolar dolandırdı. 5 yıl sonra dolandırıldığını fark eden mağdurlar 2022 yılında şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine savcılıkta ifade veren Ümit G. serbest bırakıldı.

Suç duyurusunda bulunmayan diğer mağdurlar ise dün Anadolu Adliyesi’ne giderek Ümit G.'den şikayetçi oldu. Mağdur avukatı Abdullah Bişaroğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLCULAR KADAR ÜNLÜ OLMADIKLARI İÇİN..."

Avukat Abdullah Bişaroğlu, "Ümit G. isimli şahıs bir kamu bankasına çalışıyor. Bu şahıs yüksek kar vaadi ile etrafındaki bütün insanlardan çeşitli miktarlarda paralar topladı. Akabinde de bu paraları alarak ortalıktan kayboldu. Müşteriler, 2022 tarihinde şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Kamuoyunu meşgul eden futbolcular kadar belki de ünlü olmadıkları için dosyalarında hiçbir ilerleme kaydedilmiyor. Savcılığa yöneltilen ısrar dilekçelerine rağmen savcılık tarafından bu dosyada herhangi bir işlem yapılmıyor" dedi.

Ümit G.'nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını belirten Bişaroğlu, "Şahıs hakkında devam eden beş tane soruşturma dosyası var hepsi bugün bu dosyada birleştirilmiş durumda. Suç duyurusunda bulunmayan müştekiler var. Bugün onlar için ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Bu şahıs hakkında adli işlemlerin ivedilikle ve usule uygun bir şekilde yapılması gerektiği inancı taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

VURGUN 100 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

"100 milyon doların üzerinde bir paranın Ümit G. isimli şahsa havale edildiğini biliyoruz" diyen avukat Bişaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu havalelerin altın gönderme, Euro gönderme, elden para verme şeklinde olduğunu biliyoruz. Başta küçük bir miktar aldıktan sonra yüzde 4 oranında kar vaat ediyor. Akabinde bu paranın arttırılması şartıyla kar marjı yüzde 5’e, yüzde 6’ya ve yüzde 7’ye çıkarılıyor. Böylece insanların daha çok para getirilmesi sağlanıyor.

Biz bu tarz işlemlerin bankadan habersiz ve bankadaki müdürlerden habersiz yapılmasını mümkün görmüyoruz. Futbolcular kadar ünlü olmayabilirler ama bu insanlar futbolculardan çok daha fazla para kaptırdılar ve futbolculardan çok daha fazla sayıdalar, 200 kişiden bahsediyoruz."

Öte yandan, henüz bilinmeyen bir nedenle bahse konu olan banka şubesinin kapalı olduğu ve tabeladaki harflerin sökülmüş olduğu görüldü.